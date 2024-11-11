Жена Андрея Шевченко показала редкие фото с сыном, который сменил гражданство

В посте она рассказала поблагодарила его за все счастливые моменты, которые они вместе пережили.

Кристиан Шевченко с отцом и матерью (фото: instagram.com/kristenpazik)

Мама футболиста сборной Украины по футболу U-19 написала, что с тех пор, как родился Кристиан, у нее "не было ни одного скучного дня".

"Мы очень гордимся всем, чего ты достиг, но самое главное - твоей настойчивостью, жаждой жизни и желанием всегда становиться лучше. Продолжай предприимчиво работать, но всегда делай это с добротой и искренностью. Люблю тебя", - обратилась к сыну жена Андрея Николаевича.

Кристиан Шевченко (фото: instagram.com/kristenpazik)

Отметим, что Кристен не так часто публикует что-либо в соцсетях. Поэтому данные фотографии позволили поклонникам семьи Шевченко заглянуть за кулисы их семейной жизни.

Кристиан Шевченко с дедушкой и бабушкой (фото: instagram.com/kristenpazik)

Напомним, что Андрей и Кристен воспитывают четырех сыновей. Кроме Кристиана у них есть Джордан (старший), Александр и самый маленький Райдер-Габриэль, родившийся в 2014 году. Также следует отметить, что семья Шевченко пытается сохранять конфиденциальность и не особо афиширует свою личную жизнь.

Кто такой Кристиан Шевченко

Кристиан Шевченко родился 10 ноября 2006 в Лондоне. Футбольные эксперты называют Кристиана перспективным футболистом. Он играет на позиции правого полузащитника и центрального нападающего. Является воспитанником академии лондонского "Челси", а с 2023 года выступает за молодежный состав английского клуба "Уотфорд".

Во время полномасштабного вторжения Кристиан решил получить украинский паспорт, чтобы представлять Украину на международной арене в составе юношеской сборной Украины. Многие считают, что Кристиан может стать одним из лидеров нового поколения украинских футболистов.