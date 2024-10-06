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Как сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в Италии

Воскресенье 06 октября 2024 08:17
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Как сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в Италии Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)
Автор: Любовь Блажко

Анна Сафрончик - внучка знаменитого украинского хореографа Григория Чапкиса, жизнь которого оборвалась в июне 2021 года.

Что известно сегодня о 43-летней украинке, которая профессионально занимается моделингом и живет в Италии, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Жизнь и карьера

Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилии Чапкис, дочери Григория. Ее родители были солистами Национального театра оперы и балета имени Шевченко, а дедушка выступал сольно и в составе ансамбля имени Вирского.

Анна начала знакомиться с искусством еще с детства, посещая в Киеве кружок по роспису глины и музыкальную школу по классу фортепиано, также интересовалась рисованием.

В 13-летнем возрасте вместе с родителями эмигрировала в Италию. Там она приняла участие в конкурсе детского календаря в городе Ареццо, где тогда жила семья, и одержала победу.

Как сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в Италии

Анна Сафрончик - итальянская модель и актриса украинского происхождения (фото: instagram.com/annasafroncik)

В 1998 году Сафрончик заняла первое место в конкурсе красоты "Мисс Тоскана", а через два года дебютировала в ленте "Добро пожаловать в Албанию", где ее партнером был Джанкарло Джаннини - итальянский актер, кинорежиссер и продюсер.

С того времени Сафрончик не только развивала свою модельную карьеру, но и начала активно сниматься в кино и телесериалах. В 2018 году в Украине стали транслировать телесериал с ее участием под названием "Дочка Элизы. Возвращение Ривомброзы".

В списке других кинопроектов:

  • "C'era un cinese in coma" (Китаец в коме, 2000)
  • "Metronotte (Ночной охранник") (2000)
  • "Добро пожаловать в Албанию" (2000)
  • "La matassa" (Кружка, 2009)
  • "Nine" (Девять, 2009)
  • "La bella società" (Великолепная компания, 2010)
  • "Poli opposti" (2015)
  • "Il traduttore" (Переводчик, 2016)
  • "Le verità" (Правда, 2016)

Соцсети Анны Сафрончик

Страница Анны в Instagram насчитывает почти 650 тысяч подписчиков. На своей странице она публикует кадры с ярких фотосессий, где появляется в модных образах. Сафрончик также не боится экспериментировать со стилем и обожает женственные аутфиты, подчеркивающие ее фигуру.

Кроме того, в сети модель делится моментами рабочих встреч, визитов, отдыха и рассказывает об успехах в кинематографе.

Как сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииЧто публикует в сети Анна Сафрончик (фото: instagram.com/annasafroncik)

В июне 2021 года, когда Григорий Николаевич ушел из жизни в 91 год, Анна вместе с мамой Лилией и сестрой Викторией прилетела на прощание с дедушкой. В комментарии СМИ семья заявила, что свой последний вальс Григорий Чапкис станцовал с дочерью.

"Мы вместе танцевали, хотя он уже был почти без сил. Он понимал, что это я", - вспоминала Лилия.

Лилия Чапкис - балетмейстер и владелица танцевальной школы в Италии. Кроме дочери Лилии, Григорий Чапкис также имеет сына Грега, проживающего за границей. Мужчина тоже посвятил свою жизнь танцам.

Как сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииКак сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииСемья Григория Чапкиса (скриншоты)

Смерть Григория Чапкиса

Напомним, Чапкис умер 13 июня 2021 года в Киеве, его похоронили 18 июня на Байковом кладбище. Через несколько лет после смерти хореографу наконец-то установили памятник.

В 2020 году у Чапкиса обнаружили двустороннюю пневмонию, из-за чего он попал в больницу. Несмотря на выписку, воспаление легких было недолеченным, что привело к повторной госпитализации в январе 2021 года. В феврале того же года его снова госпитализировали в реанимацию из-за осложнений.

Как сейчас выглядит Анна Сафрончик - внучка Григория Чапкиса, которая занимается моделингом и живет в ИталииГригорий Чапкис умер на 92-м году жизни (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Вспомните, каким было прощание с легендарным Григорием Чапкисом.

Также ранее Зеленский вспоминал, как Чапкис оценивал его на "Танцах со звездами".

Для написания материала были использованы источники: публикации Анны с ее страницы Instagram, информация о ней из Wikipedia, комментарии семьи для программы "Светская жизнь".

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