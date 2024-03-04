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Сын Шевченко получил украинское гражданство. Теперь Кристиан сможет играть за сборную

Понедельник 04 марта 2024 16:14
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Сын Шевченко получил украинское гражданство. Теперь Кристиан сможет играть за сборную Кристиан Шевченко теперь украинец (фото: instagram.com/andriyshevchenko)
Автор: Анна Шиканова

17-летний сын Андрея Шевченко, форвард английского "Вотфорда" Кристиан Шевченко получил украинский паспорт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Sport.ua.

Что это значит

О том, что сын главы УАФ намерен получить украинское гражданство, стало известно около двух месяцев назад. Теперь, когда процедура завершена, Кристиан сможет выступать за юношеские сборные команды Украины (осталось пройти регистрацию футбольного гражданства в ФИФА).

По информации издания, тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко рассчитывает на Шевченко-младшего на позиции вингера.

Сын Шевченко получил украинское гражданство. Теперь Кристиан сможет играть за сборную

Кристиан Шевченко (фото: instagram.com/kristianms7)

20-26 марта пройдет элит-раунд для сборной Украины. Первая тренировка запланирована на 16 марта. По регламенту за две недели должна до старта турнира быть сформирована заявка.

Отметим, что украинский паспорт получил полузащитник португальской "Бенфики" Андре Вакулюк. Но его не вызвали в юношескую сборную Украины на элитный раунд за право поехать на Евро U-17.

Добавим, что в одном из недавних интервью Андрей Шевченко на вопрос "Готов ли его сын играть за сборную Украины?" ответил, что это зависит прежде всего от тренеров - если Кристиан будет соответствовать уровню сборной, то, конечно, он хотел бы, чтобы сын выступал за "сине-желтых".

"Он должен показывать свой уровень. Если он будет показывать уровень команды, которая его призовет, думаю, он приедет и будет играть. Конечно, если у него будет уровень национальной команды, то он будет играть за Украину. Он должен показать свой уровень. Сейчас ему 17 лет. Если он закрепится в "Вотфорде" и будет играть, если его посмотрят специалисты наших национальных команд U-17 или U-19, если они пригласят его, то он приедет", - сказал Шевченко в разговоре с Романом Бебехом.

Ранее мы писали, что сын Шевченко впервые попал в список юношеской сборной Украины.

А еще рассказывали, на каком языке общается с детьми. Андрей Шевченко общается с детьми.

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