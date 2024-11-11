Дружина Андрія Шевченка показала рідкісні фото з сином, який змінив громадянство

У дописі вона розповіла подякувала йому за всі щасливі моменти, які вони разом пережили.

Крістіан Шевченко з батьком і матір'ю (фото: instagram.com/kristenpazik)

Мама футболіста збірної України з футболу U-19 написала, що відтоді, як Крістіан народився, у неї "не було жодного нудного дня".

"Ми дуже пишаємося всім, чого ти досягнув, але найголовніше - твоєю наполегливістю, жагою до життя та бажанням завжди ставати кращим. Продовжуй заповзятливо працювати, але завжди роби це з добротою та щирістю. Люблю тебе", - звернулася до сина дружина Андрія Миколайовича.

Крістіан Шевченко (фото: instagram.com/kristenpazik)

Зазначимо, що Крістен не так часто публікує щось в соцмережах. Тому дані світлини дозволили шанувальникам родини Шевченків зазирнути за лаштунки їхнього сімейного життя.

Крістіан Шевченко з дідусем і бабусею (фото: instagram.com/kristenpazik)

Нагадаємо, що Андрій і Крістен виховують чотирьох синів. Окрім Крістіана у них є Джордан (найстарший), Александр і найменший Райдер-Габріель, який народився у 2014 році. Також варто зауважити, що сім'я Шевченків намагається зберігати приватність і не особливо афішує своє особисте життя.

Хто такий Крістіан Шевченко

Крістіан Шевченко народився 10 листопада 2006 року в Лондоні. Футбольні експерти називають Крістіана перспективним футболістом. Він грає на позиції правого півзахисника та центрального нападника. Є вихованцем академії лондонського "Челсі", а з 2023 року виступає за молодіжний склад англійського клубу "Вотфорд".

Під час повномасштабного вторгнення Крістіан вирішив отримати український паспорт, щоб представляти Україну на міжнародній арені у складі юнацької збірної України. Багато хто вважає, що Крістіан може стати одним з лідерів нового покоління українських футболістів.