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Дощова сплячка: синоптик попередила про раптове похолодання

STYLERЖиття    02.05.2019 - 20:06
Дощова сплячка: синоптик попередила про раптове похолодання
Погода в Україні (pixabay.com)

Погода в Україні порадує теплом тільки після 9 травня

Погода в Україні в останні дні не балує жителів сонцем і теплом, та як розповіла синоптик Наталка Діденко, після відносно теплих вихідних можуть настати холодні будні. Про це вона написала у своєму блозі на сайті opinionua.com.

Погода у поминальну неділю, 5 травня, буде дощовою. За словами Наталки Діденко, дощі пройдуть на заході, півночі, у Вінницькій та Одеській області. На решті території істотні опади будуть малоймовірні.

На вихідних температура повітря підвищиться і в більшості регіонів очікується +12 +18 градусів, а на півдні і сході України +17 +23 градуси.

"На наступному тижні, протягом 6-8 травня, в Україні передбачається чергова порція похолодання – температура повітря знизиться до +10 +15 градусів, лише на півдні буде на 2-4 градуси тепліше. Волога погода з періодичними проясненнями буде домінувати", - попередила Діденко.

Дощова сплячка: синоптик попередила про раптове похолодання

Карта погоди

У Києві на вихідних дощитиме, а з понеділка очікується похолодання, яке триватиме до 9 травня.

"У Києві друга половина тижня відзначиться періодичними, переважно невеликими дощами. Температура повітря після істотного похолодання 1 травня буде зростати і досягне 3-5 травня +15 +19 градусів. З понеділка, 6 травня, у столиці знову похолодає – максимальна денна температура повітря складе +10 +13 градусів. З 9 травня знову почнеться потепління, яке досягне недавніх +18 +23 градусів", - зазначила синоптик і попередила, що такі різкі перепади погоди можуть вплинути на здоров'я.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня.

А також розповідали про те, що синоптик порадувала прогнозом погоди до кінця тижня.

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