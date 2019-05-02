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Укргідрометцентр дав прогноз на травень

Новини » Суспільство    02.05.2019 - 13:14
Укргідрометцентр дав прогноз на травень
Фото: Київ, Поділ (РБК-Україна)

Температура буде трохи вище кліматичної норми

У травні очікується середня місячна температура 15-18 градусів тепла, в гірських районах 11-13 градусів тепла, що на 1-2 градусів тепла вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

"Стійкий перехід середньої добової температури повітря через 15 градусів тепла, що є кліматичним показником початку літа, відбувається на Закарпатті та у південній половині країни у першій половині, на решті території - в другій половині місяця", - йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру середня місячна температура в травні повітря становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла. Заморозки ймовірні як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.

Абсолютний мінімум температури становить 0-6 градусів тепла морозу, місцями на Сумщині, в гірських районах до 7-10 градусів тепла морозу, на узбережжі морів подекуди 0-3 градусів тепла. Абсолютний максимум 31-37 градусів тепла, на півдні Одещини, Луганщини та в Криму до 38-39 градусів тепла, в Карпатах і горах Криму 22-30 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів 22-60 мм, у західних, Вінницькій області та в горах Криму переважно 62-81 мм, в Карпатах і на Прикарпатті 85-148 мм.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала 10,6 градусів тепла, що на 1,9 градусів вище за кліматичну норму.

Як повідомляло РБК-Україна, метеорологічна весна в цьому році прийшла в Київ 4 березня - на тиждень раніше кліматичної норми.

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