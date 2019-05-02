Синоптик порадувала прогнозом погоди до кінця тижня

Погода в Україні 3 травня - синоптик розповіла про потепління (колаж РБК-Україна)

Погода в Україні поступово покращуватиметься

Погода в Україні найближчими днями покращуватиметься - температура значно підвищиться, однак дощі на значній території країни все ще йтимуть. Про це повідомила Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами синоптика, головний сюрприз, який принесе нам погода вже в п'ятницю, 3 травня, це суттєве потепління. Так, протягом дня стовпчики термометрів покажуть від +15 до +20 градусів, а при проясненнях буде взагалі ледь не спекотно, порівняно з недавньою холоднечою, - від +20 до +23 градусів.



Наталка Діденко повідомляє, що атмосферний фронт зумовить вологу погоду на значній території країни і принесе нові дощі.

Опади завтра малоймовірні на північному сході, в центральних областях і в Криму.

Така тепла дощова погода, за словами синоптика, триматиметься аж до самої неділі, 5 травня.





Погода в Україні 3 травня - синоптик розповіла про потепління (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві в п'ятницю буде волого, однак тепло - від +18 до +19 градусів, дещо прохолодно найближчої ночі - від +8 до +10 вище нуля.

В неділю, на Проводи, в столиці ймовірна суха погода, температура повітря становитиме +20 градусів.

"А ось у понеділок, 6 травня, прийдуть знову серйозніші дощі та похолодання", - пише Наталка Діденко.

Погода в Україні 3 травня - синоптик розповіла про потепління (скрін: facebook.com/tala.didenko)

До слова, народний синоптик Леонід Горбань розповів, коли дощі нарешті підуть з України.

Нагадаємо, на Великдень негода здивувала жителів Тернопільської області снігом з величезним градом, а в регіонах дощі перетворили вулиці на бурхливі водні потоки.