Дождливая спячка: синоптик предупредила о внезапном похолодании

Погода в Украине (pixabay.com)

Погода в Украине порадует теплом только после 9 мая

Погода в Украине в последние дни не балует жителей солнцем и теплом, и как рассказала синоптик Наталка Диденко, после относительно теплых выходных могут наступить холодные будни. Об этом она написала в своем блоге на сайте opinionua.com.

Погода в поминальное воскресенье, 5 мая, будет дождливой. По словам Наталки Диденко, дожди пройдут на западе, севере, в Винницкой и Одесской области. На остальной территории существенные осадки будут маловероятны.

На выходных температура воздуха повысится и в большинстве регионов ожидается +12 +18 градусов, а на юге и востоке Украины +17 +23 градуса.

"На следующей неделе, в течении 6-8 мая, в Украине предполагается очередная порция похолодания – температура воздуха снизится до +10 +15 градусов, лишь на юге будет на 2-4 градуса теплее. Влажная погода с периодическими прояснениями будет доминировать", - предупредила Диденко.

Карта погоды

В Киеве на выходных будет дождливо, а с понедельника ожидается похолодание, которое продлится до 9 мая.

"В Киеве вторая половина текущей недели отметится периодическими, преимущественно небольшими дождями. Температура воздуха после существенного похолодания 1 мая будет расти и достигнет 3-5 мая +15 +19 градусов. С понедельника, 6 мая, в столице снова похолодает – максимальная дневная температура воздуха составит +10 +13 градусов. С 9 мая снова начнется потепление, которое достигнет недавних +18 +23 градусов", - отметила синоптик и предупредила, что такие резкие перепады погоды могут повлиять на здоровье.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз до конца недели.

А также рассказывали о том, что синоптик порадовала прогнозом погоды до конца недели.