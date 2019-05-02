ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Накриє дощами і грозами: синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня

STYLERЖиття    02.05.2019 - 07:23
Накриє дощами і грозами: синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня
Погода в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі дні буде дощова і прохолодна

Погода в Україні в найближчі дні майже не порадує жителів країни сонцем і теплою погодою. Очікуються дощі, грози і зниження температури повітря майже у всіх областях. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода в Україні у четвер, 2 травня, очікується дощова майже у всіх регіонах. Сухо буде тільки в південних областях. В інших - пройдуть короткочасні невеликі дощі. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 градусів на заході України до +11 на сході і півдні країні. Вдень повітря прогріється до +16 +18 градусів, на півдні +17 +19 градусів.

Накриє дощами і грозами: синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня

Погода в Україні 2 травня

У п'ятницю, 3 травня, температура повітря трохи підніметься, але більша частина України буде в зоні дощу, місцями сильного. Також очікується сильний вітер. Сухо буде тільки в східних і південних областях. Температура повітря вночі від +7 до +10 градусів. Вдень потеплішає, від +16 в західних областях до +21 градуса на сході і півдні України.

Накриє дощами і грозами: синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня

Погода в Україні 3 травня

У суботу, 4 травня, дощами накриє східні, центральні та північні області. На заході і півдні опади не прогнозуються. Вночі від +6 до +11 градусів. Вдень у західних областях +16 +18 градусів, в центрі, на півночі і на сході +18 +21 градус, на півдні до +22 градусів.

Накриє дощами і грозами: синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня

Погода в Україні 4 травня

У неділю, 5 травня, частина України опиниться в зоні грозових дощів і раптового похолодання. Без опадів буде лише у східних і частково південних областях. В інших регіонах – грози. Температура повітря вночі від +5 до +12 градусів. Вдень на заході +10 +13 градусів, на півдні +21 +21 градуси, в Одесі – грози і +18 градусів. На сході +22 +24 градуси. У центральній частині країни та на півночі - грози, від +18 до +22 градусів.

Накриє дощами і грозами: синоптики дали невтішний прогноз до кінця тижня

Погода в Україні 5 травня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик розповів, коли дощі підуть з України.

А також розповідали про те, що Наталка Діденко попередила про похолодання в деяких областях України.

Бурхливо і яскраво: синоптик розповіла, коли в Україні потеплішає Синоптики розповіли про погоду в травні: що чекати українцям
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Гідрометцентрдожди
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся