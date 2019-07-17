Дощі, грози та пориви вітру: яким областях варто чекати погодних неприємностей

Погода в Україні 17 липня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні у середу місцями буде не надто приємною

Погода в Україні у середу, 17 липня, принесе дощі і грози на значну частину країни. А в деяких областях очікується незначне потепління. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

До речі, раніше Наталка Діденко розповіла, коли в Україну повернеться тепле літо і знову прийде час скаржитися на спеку.

Так, сьогодні дощі, грози, а місцями шквальний вітер варто чекати жителям практично всіх областей, крім Півдня країни, де буде сонячно з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 17 липня (фото: РБК-Україна)

Найнижча температура сьогодні буде в західних і північних областях, де повітря прогріється від +19 до +23 тепла (трохи тепліше на Закарпаття - від +22 до +24).

У центральних областях дещо тепліше, порівняно з вівторком - від +22 до +26 градусів. Найвища температура на Півдні та Сході країни - від +25 до +28 за Цельсієм.

У Києві в середу, 17 липня, від +20 до +22 градусів. Місцями можливі локальні грози, дощі і сильний вітер.

Погода в Україні 17 липня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно на узбережжі Азовського моря істотно зіпсувалася погода. У мережі показали шторм поблизу курортної Кирилівки.

До речі, по пляжу Лузанівка в Одесі пройшов величезний смерч, який сильно налякав людей. Відпочиваючі падали на пісок, боячись, що їх знесе в море слідом за речами, які підняв вихор.

Раніше ми писали, що Херсонська область сильно постраждала від грози зі зливою. У мережі показали наслідки дощу, який затопив вулиці Нової Каховки і Херсона, а в області зафіксували смерч.