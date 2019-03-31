ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати опитувань по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Прикрий факт: у Сумах виборець вирішив з'їсти бюлетень

STYLERВибори 2019    31.03.2019 - 23:31
Прикрий факт: у Сумах виборець вирішив з'їсти бюлетень
Фото: колаж РБК-Україна

На виборах президента 2019 у Сумах на дільниці стався дивний випадок

Вибори президента України в цілому пройшли спокійно, але без інцидентів як завжди не обійшлося. Один з них стався 31 березня у Сумах. Як розповів голова Нацполіції Сергій Князєв, на одній з виборчих дільниць чоловік вирішив з'їсти бюлетень для голосування, передали в прес-службі поліції.

Члени виборчої комісії на дільниці стали свідками дивної поведінки людини.

За нездоровий апетит українця притягнуть до відповідальності.

Керівник НПУ назвав цей інцидент "прикрим фактом".

"Це його право, за це він буде притягнутий до відповідальності згідно чинному законодавству", - прокоментував Князєв.

Як повідомлялося раніше, у Києві в Дніпровському районі на одній з дільниць у працівниці комісії виявили ручки з чорнилами, які зникають. У мережі спалахнув справжній скандал.

Також ми писали, що у Києві 31 березня у Печерському районі біля будівлі ЦВК зібралося велика кількість молодих людей спортивної статури. Повідомляється, що нібито вони спостерігають за порядком.

Зазначимо, що за даними Національного екзит-полу, станом на 18:00 на виборах 2019 з показником у 30,4 % голосів лідирує Володимир Зеленський. Друге місце займає діючий президент України Петро Порошенко (17,8 %). Замикає трійку Юлія Тимошенко, у якої 14,2 %. Користувачі мережі вже активно обговорюють дані Національного екзит-полу.

 

 

Темношкіра україночка на виборах президента розчулила мережу (фото) Скандал на виборах: у Києві вивісили карту України без Криму
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України полицияинцидентвыборы 2019
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся