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Досадный факт: в Сумах избиратель решил съесть бюллетень

STYLERВыборы 2019    31.03.2019 - 23:31
Досадный факт: в Сумах избиратель решил съесть бюллетень
Фото: коллаж РБК-Украина

На выборах президента 2019 в Сумах на участке произошел удивительный случай

Выборы президента Украины в целом прошли спокойно, но без инцидентов как всегда не обошлось. Один из них произошел 31 марта в Сумах. Как рассказал глава Нацполиции Сергей Князев, на одном из избирательных участков мужчина решил съесть бюллетень для голосования, передали в пресс-службе полиции.

Члены избирательной комиссии на участке стали свидетелями странного поведения человека. 

За нездоровый аппетит украинца привлекут к ответственности.

Руководитель НПУ назвал данный инцидент "досадным фактом".  

"Это его право, за это он будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству", - прокомментировал Князев.

Как сообщалось ранее, в Киеве в Днепровском районе на одном из участков у работницы комиссии обнаружили ручку с чернилами, которые исчезают. В сети возник настоящий скандал.

Также мы писали, что в Киеве 31 марта в Печерском районе возле здания ЦИК собралось большое количество молодых людей спортивного телосложения. Сообщается, что якобы они наблюдают за порядком.

Отметим, что по данным Национального экзит-пола, по состоянию на 18:00 на выборах 2019 с показателем в 30,4 % голосов лидирует Владимир Зеленский. Второе место занимает действующий президент Украины Петр Порошенко (17,8 %). Замыкает тройку Юлия Тимошенко, у которой 14,2 %. Пользователи сети уже активно обсуждают данные Национального экзит-пола

 

 

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