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Должен ли пассажир убирать за собой постель? В Укрзализныце дали ответ

STYLERЖизнь    13.08.2019 - 16:56
Должен ли пассажир убирать за собой постель? В Укрзализныце дали ответ
Укрзализныця рассказала, кто должен убирать постель (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Укрзализныця жалуется на убытки из-за кражи имущества

Укрзализныця рассказала, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловалась на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры, путешествующие перевозчиком. Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

Так, перевозчик, недавно анонсировавший очередную серию подорожаний, утверждает, что пассажиры не обязаны убирать за собой постель, а вот присваивать ее ни в коем случае нельзя.

Должен ли пассажир убирать за собой постель? В Укрзализныце дали ответ

Укрзализныця рассказала, кто должен убирать постель (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Но, к сожалению, такое происходит и нередко. При этом чаще всего пассажиры уносят с собой именно махровые полотенца.

С начала 2019 Укрзализныця было похищено около семи тысяч единиц инвентаря:

  • 2417 махровых полотенец,
  • 957 простыней,
  • 875 наволочек,
  • 638 одеял,
  • 456 подстаканников,
  • 360 чайных ложек,
  • 180 стаканов,
  • 47 подушек.

Должен ли пассажир убирать за собой постель? В Укрзализныце дали ответ

Укрзализныця пожаловалась на воровство постелей (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Отметим, что пользователи сети довольно бурно отреагировали на жалобы перевозчика. Кое-кто отмечает, что исходя из качества подушек, их наверняка попросту выбрасывали в окно после ночи.

"Вы видели эти подушки? В страшном сне не привидится себе забрать такую. Пассажиры наверняка после ночи на ней просто выбрасывали ее в окно. Плюс участие проводников в этих потерях явно не исследованы", - написал один из пользователей.

"Забирают, чтобы хоть дома выстирать и высушить нормально", - считает комментатор.

"Было бы чудесно, если бы проводники не орали за час до прибытия "сдаем постель", - отметила одна из юзеров.

​​​​​​Должен ли пассажир убирать за собой постель? В Укрзализныце дали ответДолжен ли пассажир убирать за собой постель? В Укрзализныце дали ответДолжен ли пассажир убирать за собой постель? В Укрзализныце дали ответ

Скрин: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напомним, недавно в электричке Укрзализныци произошел инцидент - прямо во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. Пассажиры в панике выбегали из поезда.

Также мы сообщали, что на Киевском вокзале на ребенка упало окно вагона поезда. К счастью, мальчика удалось вовремя выхватить из-под осколков и железа, и он отделался легким испугом.

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Новости Украины Укрзализныця
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