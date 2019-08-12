В "Укрзалізниці" планують підвищити ціну на квитки

Фото: Євген Кравцов (фото Віталій Носач, РБК-Україна)

В "Укрзалізниці" вважають, що наразі пасажирські перевезення є збитковими

"Укрзалізниця" проситиме в уряду дозволу підвищити ціну на пасажирські квитки до рівня собівартості перевезень. Про це розповів голова компанії Євген Кравцов в інтерв’ю "УНІАН".

Кравцов повідомляє, що наразі пасажирські перевезення для підприємства є збитковими.

"У нас високий попит, але при цьому низькі ціни, які не покривають собівартість перевезень. З цим потрібно щось робити. Тому ми піднімаємо питання на рівень держави. "Укрзалізниця" повинна надавати послуги державі не нижче собівартості, що дозволить збільшити парк і зробити перевезення беззбитковими для компанії," - сказав він.

У той самим момент, Кравцов говорить, що повністю задовольнити попит у сезон відпусток і літній період - неможливо.

"Тим не менш, нам необхідно збільшити парк на 15-20 відсотків, щоб спокійно проходити пікові періоди. Зараз у нас близько трьох тисяч вагонів, потрібно ще приблизно п’ятсот. Ми бачимо вирішення цієї проблеми не тільки в закупці вагонів, а й в переході на швидкісний режим", - додав він.

Нагадаємо, АТ "Укрзалізниця" збільшила терміни попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати їх відправлення. Продаж проїзних документів з 8 липня, за 60 діб до відправлення поїзда, доступний для всіх поїздів категорії "Нічний експрес" (крім поїздів № 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, № 10/9 Київ - Маріуполь, № 20/19 Київ - Лисичанськ) та поїздів міжнародного сполучення з країнами Заходу формування АТ "Укрзалізниця".

Як повідомляло РБК-Україна, за 2018 рік "Укрзалізниця" підвищила тарифина пасажирські перевезення двічі - на 12% у травні та 12% у жовтні.