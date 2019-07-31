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Під Вінницею загорілася електричка з пасажирами: пожежникам не вистачило води (фото)

STYLERЖиття    31.07.2019 - 13:08
Під Вінницею загорілася електричка з пасажирами: пожежникам не вистачило води (фото)
Близько Жмеринки в електричці в кабіні машиніста спалахнула пожежа (Фото: колаж РБК-Україна)

Інцидент з електричкою стався близько Жмеринки

В електричці "Укрзалізниці" стався інцидент - прямо під час руху в кабіні машиніста спалахнула пожежа, після чого поїзд зупинили в лісосмузі та з вагонів вибігли пасажири. В мережі опублікували відповідні фото. Автор знімків Василина Думан у своєму Facebook розповіла, що НП сталася близько Жмеринки Вінницької області.

Також в коментарях до посту Валентина Богданюк повідомила, що в цій електричці в той час їхала її мама. За її словами, на щастя, в результаті події ніхто не постраждав.

Думан зробила фотографії, проїжджаючи в цей час повз палаючого транспорту на поїзді "Інтерсіті" сполученням Київ - Перемишль.

Під Вінницею загорілася електричка з пасажирами: пожежникам не вистачило води (фото)

Під Жмеринкою загорілася електричка (Фото: facebook.com/bohemka)

Їй здалося, що полум'я в кабіні машиніста гасили з вогнегасників.

Богданюк sз посиланням на слова своєї мами зазначає, що прибулі пожежники не змогли нічого зробити, і в результаті довелося чекати на пожежний потяг.

Під Вінницею загорілася електричка з пасажирами: пожежникам не вистачило води (фото)

Через пожежу в електричці висадили пасажирів (Фото: facebook.com/bohemka)

"Моя мама якраз тією електричкою їхала, каже, людей швиденько висадили, постраждалих немає. Чекали пожежний потяг, бо приїхала машина пожежна, а гасити не було чим. Тягли до Жмеринки потім, самі вже не їхали", - йдеться в коментарях під постом зі знімками.

Під Вінницею загорілася електричка з пасажирами: пожежникам не вистачило води (фото)

Під Вінницею загорілася електричка з пасажирами: пожежникам не вистачило води (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, 23 червня в Дніпрі на станції Діївка-1" загорілася електричка з пасажирами. У мережі показали відео інциденту. Зазначимо, що за день до цього така ж неприємність сталася в складі на станції "169 кілометр" в Дніпропетровській області.

Також ми писали про те, що в Києві нещодавно стався кричущий інцидент - на вокзалі на дитину впало вікно вагона поїзда. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків та заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.

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Новини України Укрзалізницяпожежаэлектричкаинцидент
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