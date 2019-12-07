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У Дніпрі хлопчик написав на шкільній дошці прощальну записку і зник

STYLERЖиття    07.12.2019 - 10:37
У Дніпрі хлопчик написав на шкільній дошці прощальну записку і зник
У Дніпрі зник школяр (Фото: колаж РБК-Україна)

На пошуки учня кинулося керівництво школи та поліція

У Дніпрі школяр залишив на дошці у класі дивне повідомлення, яке нагадує прощальну записку, і після цього зник. На пошуки 14-річного хлопчика кинулися вчителі, батьки, однокласники та поліцейські.

Учень залишив в класі свої особисті речі та пішов у невідомому напрямку. Його телефон був відключений.

Правоохоронці оперативно отримали прикмети підлітка та його фотографію.

Десятки поліцейських шукали хлопця в місті та реагували на кожного, хто хоч трохи підходив під опис зниклого школяра.

Через деякий час мобільник знову опинився в мережі, і правоохоронці запеленгували сигнал і визначили район.

У Дніпрі хлопчик написав на шкільній дошці прощальну записку і зник

У Дніпрі школяр залишив прощальну записку на дошці (Фото: dp.informator.ua)

Повідомляється, що підліток опублікував в Instagram повідомлення у stories - він йшов вулецею недалеко від річки зі сльозами на очах.

Кадри допомогли правоохоронцям визначити місцезнаходження школяра точніше, і незабаром хлопчика вдалося знайти.

У райвідділі поліції з учнем провели бесіду. Хлопець не зміг пояснити причину свого вчинку і що його змусило "підняти на вуха" всю школу та "копів".

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