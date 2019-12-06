ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Херсоном на вулиці знайшли шестимісячну дівчинку: всі деталі

STYLERЖиття    06.12.2019 - 13:47
Під Херсоном на вулиці знайшли шестимісячну дівчинку: всі деталі
Під Херсоном перехожі знайшли на вулиці немовля (Колаж РБК-Україна)

Поліція розшукала жінку, яка лишила немовля на вулиці

У Голій Пристані Херсонської області, по вулиці Ларіонова виявили дитячу коляску, в якій плакала маленька дівчинка. Подробиці інциденту повідомили у відділі комунікації Національної поліції Херсонської області.

Пізно ввечері в четвер, 5 грудня, увагу перехожих привернула коляска, яка просто стояла посеред вулиці. В колясці виявили шестимісячну дівчинку, яка голосно плакала. Люди трохи почекали, може з'явиться мама дитини, а коли зрозуміли, що ніхто не з'явиться – викликали поліцію.

Під Херсоном на вулиці знайшли шестимісячну дівчинку: всі деталі

В Херсонській області люди знайшли немовля на вулиці

Дівчинку негайно доставили в медичний заклад, де її оглянули лікарі. У неї діагностовано лише невелике переохолодження, але в іншому – маля в порядку. Дитині пощастило, що її виявили перехожі.

За фактом зникнення дитини в поліцію ніхто не звертався, і поліція почала розшукувати рідних дівчинки. Дівчинку та її коляску випадково впізнала одна з лікарів і повідомила поліції, де живе її мати. З'ясувалося, що у 34-річної місцевої жительки є ще двоє дітей, 11 і 12 років, які проживають з батьком. Сім'я перебуває на обліку як неблагополучна. Коли поліція розшукала горе-матір, то вона була в стані сильного алкогольного сп'яніння і ледь стояла на ногах.

Під Херсоном на вулиці знайшли шестимісячну дівчинку: всі деталі

В Херсонській області на вулиці знайшли шестимісячну дівчинку

Як розповіла жінка, вона вийшла погуляти з донькою, зустріла знайомого, з яким у неї сталася сварка, а потім бійка. Під час конфлікту вона залишила коляску з донькою біля будинку, а потім забула про неї і пішла по своїх справах.

"Зараз дитина перебуває в лікарні, де пробуде ще кілька днів під наглядом. Після проведення перевірок буде вирішуватися питання про позбавлення матері батьківських прав на дочку", - розповів начальник відділу ювенальної превенції поліції Херсонської області Ярослав Шанько.

Не били, поїзд не збивав: нові загадки вбивства школяра в Прилуках (відео) Кіт задушив дитину під Вінницею: нові подробиці трагедії (відео)
Новини України преступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся