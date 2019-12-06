Під Херсоном на вулиці знайшли шестимісячну дівчинку: всі деталі

Під Херсоном перехожі знайшли на вулиці немовля (Колаж РБК-Україна)

Поліція розшукала жінку, яка лишила немовля на вулиці

У Голій Пристані Херсонської області, по вулиці Ларіонова виявили дитячу коляску, в якій плакала маленька дівчинка. Подробиці інциденту повідомили у відділі комунікації Національної поліції Херсонської області.

Пізно ввечері в четвер, 5 грудня, увагу перехожих привернула коляска, яка просто стояла посеред вулиці. В колясці виявили шестимісячну дівчинку, яка голосно плакала. Люди трохи почекали, може з'явиться мама дитини, а коли зрозуміли, що ніхто не з'явиться – викликали поліцію.

В Херсонській області люди знайшли немовля на вулиці

Дівчинку негайно доставили в медичний заклад, де її оглянули лікарі. У неї діагностовано лише невелике переохолодження, але в іншому – маля в порядку. Дитині пощастило, що її виявили перехожі.

За фактом зникнення дитини в поліцію ніхто не звертався, і поліція почала розшукувати рідних дівчинки. Дівчинку та її коляску випадково впізнала одна з лікарів і повідомила поліції, де живе її мати. З'ясувалося, що у 34-річної місцевої жительки є ще двоє дітей, 11 і 12 років, які проживають з батьком. Сім'я перебуває на обліку як неблагополучна. Коли поліція розшукала горе-матір, то вона була в стані сильного алкогольного сп'яніння і ледь стояла на ногах.

В Херсонській області на вулиці знайшли шестимісячну дівчинку

Як розповіла жінка, вона вийшла погуляти з донькою, зустріла знайомого, з яким у неї сталася сварка, а потім бійка. Під час конфлікту вона залишила коляску з донькою біля будинку, а потім забула про неї і пішла по своїх справах.

"Зараз дитина перебуває в лікарні, де пробуде ще кілька днів під наглядом. Після проведення перевірок буде вирішуватися питання про позбавлення матері батьківських прав на дочку", - розповів начальник відділу ювенальної превенції поліції Херсонської області Ярослав Шанько.