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Чергова втеча з притулку в Одесі: поліція просить допомогти знайти двох дівчаток (фото)

STYLERПотрібна допомога    23.11.2019 - 22:18
Чергова втеча з притулку в Одесі: поліція просить допомогти знайти двох дівчаток (фото)
В Одесі сестри Віталіна і Віолетта Лазаренки втекли з притулку (Фото: колаж РБК-Україна)

Сестри 8 і 10 років Віталіна і Віолетта Лазаренки втекли з дитячого закладу

Українців просять допомогти знайти двох дівчаток, які втекли з притулку в Одесі. Сестри Віталіна та Віолетта Лазаренки 8 і 10 років вранці 23 листопада покинули дитячий заклад у Київському районі й досі не повернулися. Про це передали в прес-службі місцевої поліції.

Також правоохоронці опублікували фото неповнолітніх і дали прикмети.

Зазначається, що сестри втекли з притулку. Їх місце знаходження наразі невідомо.

Чергова втеча з притулку в Одесі: поліція просить допомогти знайти двох дівчаток (фото)

В Одесі зникла 8-річна дівчинка Віталіна Лазаренко (Фото: od.npu.gov.ua)

8-річна Віталіна має худорляву статуру. У дівчинки довге русяве волосся та карі очі.

Її старша сестра 10-річна Віолетта також худорлява, волосся довге чорне, очі карі.

Чергова втеча з притулку в Одесі: поліція просить допомогти знайти двох дівчаток (фото)

В Одесі з притулку втекла також 10-річна Віолетта Лазаренко (Фото: od.npu.gov.ua)

"Просимо всіх, кому що-небудь відомо про місце перебування дітей, повідомити за телефонами: (048) 766 90 34, (048) 766 89 98 або на спецлінію "102", - просять у поліції.

В Одесі до сьогоднішнього зникнення двох сестер в листопаді налічувався 21 випадок втечі з реабілітаційних центрів у місті. Найбільше подібних інцидентів сталося у притулку "Світанок".

Так, раніше в Одесі після зізнань вихованців центру соціально-психологічної реабілітації про жорстоке поводження, катування та грубих знущання над дітьми спалахнув гучний скандал. Тоді дівчата тікали з установи та просили по допомогу. Ситуацію взяв під свій контроль голова ОДА Максим Куций, а поліція проводить слідчі дії.

Керівництво центру було відсторонено на період проведення розслідування, а охоронця притулку суд відправив під цілодобовий домашній арешт.

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