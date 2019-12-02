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Підняли по тривозі всю поліцію: під Києвом знайшли зниклого капелана (фото)

STYLERЖиття    02.12.2019 - 07:07
Підняли по тривозі всю поліцію: під Києвом знайшли зниклого капелана (фото)
Військовий капелан Сергій Струк (Фото: kv.npu.gov.ua)

Про зникнення священика поліції розповів прихожанин

Військовий капелан, який зник 30 листопада в Бородянському районі під Києвом, був знайдений ввечері 1 грудня цілим та неушкодженим. Священик Сергій Струк розповів, що ходив у лісі та молився. Про це повідомив голова обласної поліції Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що в пошуках священнослужителя брали участь правоохоронці та небайдужі громадяни.

"Розумію, що всі ви не змогли відпочити та провести вихідний день у родинах, але така наша доля: служити та захищати!" - йдеться в публікації.

Підняли по тривозі всю поліцію: під Києвом знайшли зниклого капелана (фото)

Зниклого під Києвом військового капелана знайшли (Фото: facebook.com)

Повідомлення про зникнення безвісти капелана в смт. Клавдієво надійшло в суботу від одного з прихожан. Після цього в поліції на сайті дали прикмети священика і розповіли, що по тривозі був піднятий особовий склад поліції регіону та залучені всі підрозділи превентивної діяльності та кримінальна поліція.

Підняли по тривозі всю поліцію: під Києвом знайшли зниклого капелана (фото)

Зниклого під Києвом капелана шукали півтори доби (Фото: kv.npu.gov.ua)

На превелике щастя, інцидент закінчився благополучно, зі Струком все в порядку і він просто усамітнився для молитви і знаходився в лісі під Києвом.

Підняли по тривозі всю поліцію: під Києвом знайшли зниклого капелана (фото)

Військовий капелан Сергій Струк (Фото: kv.npu.gov.ua)

Отець Сергій - військовий капелан, учасник бойових дій, є настоятелем та головою релігійної організації "Релігійна громада Парафія святих мучениць Віри, Надії Любові та матері їх Софії" Київської єпархії УПЦ КП в смт. Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київської області.

Підняли по тривозі всю поліцію: під Києвом знайшли зниклого капелана (фото)

Капелан Сергій Струк допомагав військовим ЗСУ на Донбасі (Фото: facebook.com)

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