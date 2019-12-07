В Днепре мальчик написал на школьной доске прощальную записку и исчез

В Днепре пропал школьник (Фото: коллаж РБК-Украина)

На поиски ученика бросилось руководство школы и полиция

В Днепре школьник оставил на доске в классе странное сообщение, которое напоминает прощальную записку, и после этого исчез. На поиски 14-летнего мальчика бросились учителя, родители, одноклассники и полицейские.

Ученик оставил в классе свои личные вещи и ушел в неизвестном направлении. Его телефон был отключен.

Правоохранители оперативно получили приметы подростка и его фотографию.

Десятки полицейских искали парня в городе и реагировали на каждого, кто хоть чуть-чуть подходил под описание пропавшего школьника.

Через некоторое время мобильник снова оказался в сети, и правоохранители запеленговали сигнал и определили район.

В Днепре школьник оставил прощальную записку на доске (Фото: dp.informator.ua)

Сообщается, что подросток опубликовал в Instagram сообщение в stories - он шел по улице недалеко от реки со слезами на глазах.

Кадры помогли правоохранителям определить местонахождение школьника точнее, и вскоре мальчика удалось найти.

В райотделении полиции с учеником провели беседу. Парень не смог объяснить причину своего поступка и что его заставило "поднять на уши" всю школу и "копов".