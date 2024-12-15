У Трампа высказались по поводу поддержки Украины: "пустой чек" - это не стратегия
В команде избранного президента Дональда Трампа считают, что в вопросе поддержки Украины не может идти речь о стратегии "пустого чека".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью будущего советника Трампа по нацбезопасности Майка Волца каналу CBS News.
Во время интервью ведущая спросила Волца, планирует ли команда Трампа ограничить использование Украиной американского оружия или помощи в определении целей, когда новая администрация уже придет к власти.
"Президент Трамп сказал в интервью, что "пустой чек", в своем интервью для Time, если я не ошибаюсь, "пустой чек" - это не стратегия. Эта бесконечная война, в которую мы, кажется, втягиваемся. Что означает успех в контексте наших интересов? Как мы заканчиваем эту войну? Кто будет за столом переговоров? Как мы побудим все стороны к переговорам? Каким будет механизм соглашения? Это те вопросы, которые мы обсуждаем с его замечательной командой, которую он формирует", - ответил на это Волц.
Под фразой "пустой чек" подразумевается формат поддержки Украины со стороны нынешней администрации президента США Джо Байдена. Администрация Байдена в вопросе поддержки Украины была ограничена лишь размером финансирования, согласованного Конгрессом США.
Напомним, на днях в интервью "Meet the Press" Дональд Трамп заявил, будет пытаться закончить войну России против Украины, "если сможет". В то же время он добавил, что Украина, возможно, может ожидать, что она не получит столько же военной помощи от США как сейчас, когда он вернется к власти.
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