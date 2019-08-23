День прапора: промова Зеленського, стяг-рекордсмен і на яких вершинах світу майорить прапор України

23 серпня - День Державного прапора України (Фото: колаж РБК-Україна)

Зеленський підняв український прапор біля Софійського собору в Києві

23 серпня у День прапора у Києві на Софійській площі на урочистій церемонії за участю президента Володимира Зеленського підняли український стяг, а глава держави звернувся зі святковою промовою і присвоїв почесні найменування 8 бригадам ЗСУ.

Під час захід був виконаний гімн України і урочисто піднято державний прапор.

Український стяг на встановленому біля Софійського собору флагштоку піднімав Зеленський.

День прапора - Зеленський підняв прапор на Софійській площі (Фото: РБК-Україна)

На площі посилено заходи безпеки, чергують правоохоронці і медики, встановлені рамки металошукачів.

День прапора - у Києві на Софійській площі підняли український стяг (Відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Зазначимо, що напередодні державного свята Дня прапора Зеленський запустив тематичний флешмоб і запропонував українцям "розфарбувати в жовто-блакитний колір нашу планету".

До речі, наш стяг майорить також на багатьох вершинах світу. Український прапор в різний час закріпили на гірських вершинах українські туристи і альпіністи, волонтери, ветерани і мандрівники.

Прапор України на Ельбрусі (Фото: alpclub.com.ua)

Так, в 2015 році харківські альпіністи піднялися на східну вершину найвищої гори Кавказу Ельбрусу і розгорнули прапор України, нагадує "Сегодня".

Українські альпіністи на горі Манаслу в Непалі (Фото: alpclub.com.ua)

У 2015 році харків'яни в ході експедиції в Непал встановили гірлянду з жовто-блакитних стрічок на горі Манаслу.

Український прапор на вулкані Охос-дель-Саладо в Андах (Фото: alpclub.com.ua)

В 2016 році наші альпіністи у складі національної експедиції "Прапор України на найвищих вершинах континентів світу" встановили синьо-жовтий прапор на вершині найвищого (6872 м) вулкана світу - Охос-дель-Саладо в Андах.

Прапор України на горі Люботен (Фото: mil.gov.ua)

У 2013 році українські миротворці встановили український прапор на найвищій горі Косово Люботен.

Нагадаємо, що найбільший прапор України встановлено не в столиці, а в Дніпрі. У 2018 році облдержадміністрація за підтримки платників податків області "скинулися" на величезний стяг 12 на 18 метрів і загальною вагою 23 кілограми. Полотнище побило Книгу рекордів України. Стяг був встановлений на 72-метровий флагшток, а майорить прапор в центрі міста - під ним розташований перший в Україні Музей АТО.

Найбільший прапор України встановлено в Дніпрі (Фото: kiev.informator.ua)

Локація для гігантського прапора була вибрана не випадково, передає "Інформатор". Стяг розташований на вершині самого першого історичного пагорба міста - це практично найвища точка Дніпра. Висота флагштока над рівнем річки Дніпра - більше 120 метрів.

Гігантський прапор України в Дніпрі встановили в 2018 році (Фото: kiev.informator.ua)

День державного прапора України відзначається з 2004 року - згідно з указом президента про святкування, щороку 23 серпня о 9:00 в усіх містах України проводиться офіційна церемонія підняття українського стягу.

Що означають кольори українського прапора? Синій колір символізує чисте небо, а жовтий - символ праці - колір хлібного поля. До речі, таке поєднання кольорів використовували і козаки. Ще в XVIII столітті запорожці робили прапори на блакитному полотнищі, де жовтою фарбою зображувалися зірки, хрест та інші символи.

Як повідомлялося раніше, День Незалежності України в 2019 році пройде без традиційного військового параду, але 24 серпня в Києві відбудеться відразу два заходи - офіційне "Хода Гідності" та альтернативний "Марш захисників України". У мережі з'явилися знімки генеральної репетиції "ходи".