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Бадоєв старається: з'явилися фото генерального прогону параду на Майдані

STYLERЖиття    23.08.2019 - 07:45
Бадоєв старається: з'явилися фото генерального прогону параду на Майдані
День Незалежності 2019 (колаж: РБК-Україна)

Свято Дня Незалежності у 2019 році ставлять відомі режисери

День Незалежності України у 2019 році пройде без традиційного військового параду, але 24 серпня в Києві відбудеться відразу два заходи - офіційна "Хода Гідності" і альтернативний "Марш захисників України". У мережі з'явилися знімки генеральної репетиції "ходи" - їх опублікував Олег Богачук на своїй сторінці в Facebook.

Генеральний прогон "Ходи Гідності" на Майдані Незалежності провели в четвер, 22 серпня.

Нагадаємо, що постановниками головного свята всіх українців в цьому році стали епатажні творчі особистості - кліпмейкер і режисер Алан Бадоєв і хореограф та продюсер Олена Коляденко.

Бадоєв старається: з'явилися фото генерального прогону параду на Майдані

День Незалежності 2019 (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

Офіційний початок "Ходи Гідності" оголошено на 9:30 24 серпня. Вона відбудеться біля пам'ятного Хреста на алеї Небесної Сотні. Учасники вшанують Героїв хвилиною мовчання та ста ударами дзвону. У заході візьме участь і родина Володимира Зеленського.

Бадоєв старається: з'явилися фото генерального прогону параду на Майдані

День Незалежності 2019 (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

Після цього на Майдані будуть нагороджувати відомих українців, відбудеться музично-хореографічний флешмоб, прозвучать українські пісні в сучасному аранжуванні, гратиме оркестр, а також виступлять відомі музиканти.

Бадоєв старається: з'явилися фото генерального прогону параду на Майдані

День Незалежності 2019 (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

В урочистій частині заходу виступлять ONUKA, а також відомі оперні співаки. Спеціальним гостем події стане відомий український композитор Мирослав Скорик.

День Незалежності 2019 (фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg)

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України роз'яснили скандальну ситуацію щодо участі бюджетників у "Ході Гідності" до Дня Незалежності.

До речі, раніше мережа досить різко відреагувала на скасування параду до Дня Незалежності.

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