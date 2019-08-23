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Зеленський присвоїв почесні найменування 8 бригадам

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 09:49
Зеленський присвоїв почесні найменування 8 бригадам
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Глава держави взяв участь в церемонії підняття державного прапора

Президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії підняття державного прапора у п'ятницю, 23 серпня, присвоїв почесні найменування бригадам Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, 28-й окремій механізованій бригаді було присвоєне почесне найменування імені Лицарів зимового походу, 92-й окремій механізованій бригаді - почесне найменування імені кошового отамана Івана Сірка, 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді - почесне найменування імені Костянтина Пестушка.

Крім того, 456 бригада транспортної авіації отримала почесне найменування імені Дмитра Майбороди, Південне територіальне управління Національної гвардії України отримало почесне найменування - Одеське, а 15-й полк Нацгвардії відтепер носитиме почесне найменування - Слов'янський.

Фото: церемонія підняття прапора України (РБК-Україна)

Також, почесне найменування отримав 105 полк прикордонного загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби (імені князя -Володимира Великого) та 17-й прикордонний загін Південного теруправління ДПСУ (імені полковника Олександра Жуковського).

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав українців долучитися до флешмобу у День Прапору. Так, Зеленський запропонував всім громадянам вивісити державний прапорт у п'ятницю, 23 серпня.

Також РБК-Україна писало, що 7 липня Зеленський присвоїв почесне найменування 36-й окремій бригаді морської піхоти. Відтепер бригада носить ім'я контр-адмірала Михайла Білинського.

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