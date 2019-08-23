Зеленський присвоїв почесні найменування 8 бригадам

Глава держави взяв участь в церемонії підняття державного прапора
Президент України Володимир Зеленський під час урочистої церемонії підняття державного прапора у п'ятницю, 23 серпня, присвоїв почесні найменування бригадам Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна.
Так, 28-й окремій механізованій бригаді було присвоєне почесне найменування імені Лицарів зимового походу, 92-й окремій механізованій бригаді - почесне найменування імені кошового отамана Івана Сірка, 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді - почесне найменування імені Костянтина Пестушка.
Крім того, 456 бригада транспортної авіації отримала почесне найменування імені Дмитра Майбороди, Південне територіальне управління Національної гвардії України отримало почесне найменування - Одеське, а 15-й полк Нацгвардії відтепер носитиме почесне найменування - Слов'янський.
Фото: церемонія підняття прапора України (РБК-Україна)
Також, почесне найменування отримав 105 полк прикордонного загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби (імені князя -Володимира Великого) та 17-й прикордонний загін Південного теруправління ДПСУ (імені полковника Олександра Жуковського).
Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України
Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 22 серпня 2019 р.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав українців долучитися до флешмобу у День Прапору. Так, Зеленський запропонував всім громадянам вивісити державний прапорт у п'ятницю, 23 серпня.
Також РБК-Україна писало, що 7 липня Зеленський присвоїв почесне найменування 36-й окремій бригаді морської піхоти. Відтепер бригада носить ім'я контр-адмірала Михайла Білинського.