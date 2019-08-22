Зеленський запропонував українцям у День прапора провести флешмоб

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач / РБК-Україна)

Зеленський запропонував українцям "розфарбувати в жовто-блакитний колір нашу планету"

Президент України Володимир Зеленський запропонував українцям до Дня державного прапора завтра, 23 серпня, провести флешмоб. Про це він сказав у своєму зверненні Youtube.

Зеленський запропонував українцям "розфарбувати в жовто-блакитний колір нашу планету, давайте вивішувати український прапор з вікон".

"У мене є пропозиція до всіх українців світу. Зробимо флешмоб. Давайте завтра розфарбуємо в жовто-сині кольори нашу планету. Давайте вивішувати український прапор з вікон, щоб кожна вулиця, кожен площа, кожне місто і взагалі вся країна стала жовто-блакитний»

Також у своєму відеозверненні президент зазначив, що зараз є території в Україні, на яких українці змушені ховати український прапор.