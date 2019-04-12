Дебати Зеленського і Порошенка: як потрапити на стадіон

Дебати Зеленського і Порошенко 14 квітня - як потрапити на Олімпійський (колаж РБК-Україна)

Дебати Зеленського і Порошенка на "Олімпійському" збігаються за часом з іншим заходом

На дебати Зеленського і Порошенка, заплановані на 14 квітня, будуть пускати всіх охочих. Про це повідомляє theБабель з посиланням на джерело в штабі Порошенка.

Координувати глядачів на вході будуть волонтери. Дебати планують розпочати о 14:14. Для журналістів передбачена акредитація, яку відкриють в суботу, 13 квітня о 09:00.

Однак в адміністрації НСК "Олімпійський" поки не коментують, чи відбувається яка-небудь підготовка до запланованого заходу.

До того ж на 14:00 14 квітня на "Олімпійському" залановано зовсім інший захід - відкрита дискусія квиткових операторів і організаторів заходів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив СЕО karabas.com Максим Плахтій.

Він опублікував звернення до кандидатів в президенти, в якому попросив не вводити в оману людей.

"Офіційне звернення до кандидатів у президенти. Шановні кандидати в президенти та їхні команди! 14 квітня 2019 року о 14:00 на НСК "Олімпійському" дійсно відбудуться дебати, а саме панельна дискусія представників квиткових операторів в рамках форуму Kyiv Music Days 2019. Прошу припинити заплутувати громадян і зривати наше чудовий захід. Адже люди йдуть послухати нас, а не вас! З повагою, ваш виборець" - написав на своїй сторінці Плахтій.

Дебати Зеленського і Порошенко 14 квітня - як потрапити на Олімпійський (скрін: facebook.com/maxim.plakhtiy)

Раніше "Олімпійський" назвав дати, на які кандидати забронювали стадіон. Зокрема, від представника Порошенка надійшов запит на дебати 14 і 19 квітня 2019 року, а від представника Зеленського - на 19 квітня. Пізніше стало відомо, що Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня.

А вчора Порошенко та Зеленський вперше провели спільну розмову у прямому ефірі. Порошенко заявив, що чекає кандидата Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський" 14 квітня. Зеленський у свою чергу вийшов на зв'язок телефоном. Він заявив, що наполягає на проведенні дебатів з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Дебати Зеленського і Порошенко 14 квітня - як потрапити на Олімпійський (відео: facebook.com/pravonavladu)

У штабі Зеленського продовжують наполягати на дебатах на "Олімпійському" 19 квітня. Відзначимо, ЦВК і глава "Суспільного" Зураб Аласанія сказали, що офіційними будуть вважатися ті дебати, які пройдуть на "Суспільному" 19 квітня о 20:00. У штабі Петра Порошенка відзначили, що вони там будуть.

Дебати Зеленського і Порошенко 14 квітня - як потрапити на Олімпійський (відео: facebook.com/ze2019official)

До цього у штабі Зеленського запропонували провести дебати 19 квітня по телемосту в прямому ефірі. Голова штабу Зеленського Іван Баканов зазначив, що, якщо Порошенко буде у студії на "Суспільному", а Зеленський на НСК "Олімпійському", то "можна поєднати картинки і подебатувати".