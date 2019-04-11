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Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 13:11
Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дебати на "Олімпійському" 14 квітня пройдуть без Зеленського

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка не пройдуть на НСК "Олімпійський" 14 квітня у звичному форматі через відмову першого. Про це заявив глава фракції БПП у Верховній раді Артур Герасимов.

За словами Герасимова, Порошенко візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14.

"На жаль, сьогодні ми почули від команди Володимира Зеленського, що він не готовий, або не хоче брати участь в дебатах", - додав він.

 

#Наживо Артур Герасимов: Петро Порошенко візме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14. На шкода, сьогодні ми почули від команди Володимира Зеленскього, що він не готовий, або не хоче брати участь у дебатах.

Опубліковано Блок Петра Порошенка Солідарність Четвер, 11 квітня 2019 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на сьогоднішній ранок переговори зі штабами Зеленського і Порошенка перебували в активній стадії. У той же час на НСК відзначили, що деталі переговорів планується опублікувати до кінця дня.

До цього у штабі Зеленського запропонували провести 19 квітня по телемосту в прямому ефірі.

"Ми йдемо на зустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами вести дебати, щоб ні у кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде в студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійському", будь ласка, можна поєднати картинки і вести дебати один з одним в прямому ефірі, сказав він", - відзначив представник штабу.

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