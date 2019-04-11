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Штаб Зеленського запропонував провести дебати по відеозв'язку

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 11:21
Штаб Зеленського запропонував провести дебати по відеозв'язку
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Дебати пропонують провести 19 квітня по телемосту в прямому ефірі

Дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка запропонували в штабі Зеленського провести 19 квітня по телемосту в прямому ефірі.. Про це під час брифінгу заявив голова штабу Зеленського Іван Баканов, повідомляє телеканал "Прямий".

Баканов зазначив, що якщо Порошенко буде у студії на "Суспільному", а Зеленський на НСК "Олімпійському", то "можна поєднати картинки і подебатувати".

"Ми йдемо на зустріч. І якщо дійсно всі хочуть з нами подебатувати, щоб ні в кого не склалося враження, що ми уникаємо таких дебатів, ми пропонуємо провести телеміст. Якщо Петро Порошенко буде у студії на "Суспільному", а ми будемо на НСК "Олімпійському", будь ласка, можна поєднати картинки і подебатувати один з одним у прямому ефірі", сказа він", - зазначив він.

Нагадаємо, дебати Володимира Зеленського та Петра Порошенка пройдуть на "Суспільному" 19 квітня.

Зазначається, що того дня о 20:00 на базі "Суспільного" все буде готове до проведення дебатів. Якщо Порошенко та Зеленський не прийдуть, на екрані буде біжучий рядок з текстом "Вибачте, кандидати на пост президента, ПІБ, не з'явилися для участі в дебатах".

В той же момент, голова фракції БПП у Верховній раді Артур Герасимов заявив, що дебати Зеленського та Порошенка на НСК "Олімпійський" можуть пройти тільки 14 квітня.

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