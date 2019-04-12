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Зеленський і Порошенко в шоу "Право на владу": українці в шоці від заяв

STYLERВибори 2019    12.04.2019 - 09:58
Зеленський і Порошенко в шоу "Право на владу": українці в шоці від заяв
Порошенко і Зеленський на 1+1 (Колаж РБК-Україна)

На спілкування Зеленського і Порошенка в прямому ефірі мережа відреагувала дуже бурхливо

Перед дебатами Зеленського і Порошенко кандидати на пост президента вперше провели спільну розмову у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1. Відверті заяви шокували українців і викликали бурхливі обговорення в мережі.

Як відомо, Петро Порошенко заявив, що дебати відбудуться 14 квітня, однак Володимир Зеленський сказав, що зможе прийняти участь виключно 19 квітня на НСК Олімпійський.

Відео: (facebook.com/pravonavladu)

Зеленський зазначив, що Порошенко знає, що він знаходиться в Парижі і змінити своїх планів він не може. На даний інцидент миттю відреагували користувачі мережі. До речі, коментарі були дуже неоднозначні:

  • Так разговаривать с действующим президентом недопустимо. Человек не умеет вести дискуссию, не умеет сформулировать свое мнение. Существуют элементарные нормы поведения.
  • Какой бы кто не был хороший или плохой, но так вести диалог - это путь в никуда.
  • В очередной раз продемонстрировал свою некомпетентность, дерзость и неуверенность.
  • Знать, что Зеленского нет в Украине, но прийти на телеканал и требовать его присутствия в студии - так манипулировать ещё никому не удавалось.
  • Порошенко привык ставить всем свои условия.
  • Порошенко гідно і достойно представляє Україну на міжнародній арені, а цей наркобидлокомік взагалі не має навичок навіть елементарної дипломатії, поваги та культури ведення діалогу. Думаю, пан Макрон сьогодні у цьому впевниться,а потім і всі інші.

Зеленський і Порошенко в шоу &quot;Право на владу&quot;: українці в шоці від заяв

Скриншот (facebook.com/pravonavladu)

  • На фоні Зеленського Янукович був вихованою людиною, оратором і інтелектуалом.
  • Який хам, так розмовляти з діючим президентом не припустимо. Людина не вміє вести дискусію, не вміє сформулювати свою думку. Існують елементарні норми поведінки. 
  • Зеленський вкотре продемонстрував свою некомпетентність, зухвалість та невпевненість.

Зеленський і Порошенко в шоу &quot;Право на владу&quot;: українці в шоці від заяв

Скриншот (facebook.com/pravonavladu)

Тим часом навколо цього ефіру розгорівся ще один скандал. Так, гендиректор групи "1+1 медіа" Олександр Ткаченко вважає, що президент України не мав права "вриватися в ефір без запрошення". Більш того, Ткаченко навіть хоче подати в суд на Петра Олексійовича.

"Після того, як ви ганебно увірвалися до нас сьогодні в ефір, приватної компанії, без запрошення, користуючись статусом глави держави і не збиралися йти, навіть незважаючи на ввічливі натяки ведучої зайняти крісло в студії... не інакше як на позов до суду від нас ви - не запрацювали. Чекайте - в понеділок. У тому числі і за минулі звинувачення на адресу 1+1 ", - написав Ткаченко в Facebook.

Ця заява гендиректора каналу викликала також бурю емоцій в мережі.

  • Александр, вчера на программе планировалось, судя по гостям, критиковать Президента. Но он приехал фактически в центр агитации оппонента сам, и согласился отвечать на любые вопросы. То что потом происходило в студии, значительно расходится с вашим конспектом выше. Это откровенный обман, простите...
  • Для ТВ такой скандал большая удача же.
  • Ведущая говорила другое, надо было не пускать к микрофону.
  • Як би там далі не було, але ви, пане Олександре, несете особисту відповідальність за такого нашого можливого Президента. З великої літери лише з поваги до самої посади.

Зеленський і Порошенко в шоу &quot;Право на владу&quot;: українці в шоці від заяв

Скриншот (facebook.com/Александр Ткаченко)

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня. У той же час в оточенні Порошенка підтвердили, що він візьме участь у дебатах на НСК "Олімпійський" 14 квітня о 14:14.

На НСК заявляли, що планують оприлюднити деталі переговорів щодо проведення дебатів зі штабами кандидатів до кінця дня.

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