Дебаты Зеленского и Порошенко: как попасть на стадион

Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля - как попасть на Олимпийский (коллаж РБК-Украина)

Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском" совпадают по времени с другим мероприятием

На дебаты Зеленского и Порошенко, запланированные на 14 апреля, будут пускать всех желающих. Об этом сообщает theБабель со ссылкой на источник в штабе Порошенко.

Координировать зрителей на входе будут волонтеры. Дебаты планируют начать в 14:14. Для журналистов предусмотрена аккредитация, которую откроют в субботу, 13 апреля в 09:00.

Однако в администрации НСК "Олимпийский" пока не комментируют, идет ли какая-нибудь подготовка к запланированному мероприятию.

К тому же на 14:00 14 апреля на "Олимпийском" заланировано совсем другое мероприятие - открытая дискуссия билетных операторов и организаторов мероприятий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил СЕО karabas.com Максим Плахтий.

Он опубликовал обращение к кандидатам в президенты, в котором попросил не вводить в заблуждение людей.

"Официальное обращение к кандидатам в президенты. Уважаемые кандидаты в президенты и их команды! 14 апреля 2019 года в 14:00 на НСК "Олимпийском" действительно состоятся дебаты, а именно панельная дискуссия представителей билетных операторов в рамках форума Kyiv Music Days 2019. Прошу прекратить запутывать граждан и срывать наше замечательное мероприятие. Ведь люди идут послушать нас, а не вас! С уважением, ваш избиратель", - написал на своей странице Плахтий.

Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля - как попасть на Олимпийский (скрин: facebook.com/maxim.plakhtiy)

Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля. Позже стало известно, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля.

А вчера Порошенко и Зеленский впервые провели совместную беседу в прямом эфире. Порошенко заявил, что ждет кандидата Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский" 14 апреля. Зеленский в свою очередь вышел на связь по телефону. Он заявил, что настаивает на проведении дебатов с Петром Порошенко на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля - как попасть на Олимпийский (видео: facebook.com/pravonavladu)

В штабе Зеленского продолжают настаивать на дебатах на "Олимпийском" 19 апреля. Отметим, ЦИК и глава "Общественного" Зураб Аласания сказали, что официальными будут считаться те дебаты, которые пройдут на "Суспильном" 19 апреля в 20:00. В штабе Петра Порошенко отметили, что они там будут.

Дебаты Зеленского и Порошенко 14 апреля - как попасть на Олимпийский (видео: facebook.com/ze2019official)

До этого в штабе Зеленского предложили провести дебаты 19 апреля по телемосту в прямом эфире. Председатель штаба Зеленского Иван Баканов отметил, что, если Порошенко будет в студии на "Суспильном", а Зеленский на НСК "Олимпийском", то "можно совместить картинки и подебатировать".