Почему собака лижет вам ноги? Какие причины и когда стоит волноваться

Почему собака постоянно лижет вам ноги или руки? Этот вопрос беспокоит многих владельцев, и ответ на него не так очевиден, как кажется. Лизание - это естественный способ коммуникации для собак, но оно может иметь разные причины: от проявления любви до физиологических потребностей.

Почему собака может вылизывать руки или ноги хозяина и когда стоит волноваться и бежать к ветеринару, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Почему собака лижет ноги

Собаки имеют множество интересных привычек, и лизание ног хозяина - одна из самых распространенных. Это может быть проявлением любви, способом получить информацию или даже сигналом об определенных проблемах.

Проявление привязанности и доверия

Лизание - это один из главных способов коммуникации у собак. Они таким образом проявляют свою любовь и привязанность к владельцу. Если ваш любимец часто так делает, это может быть его способом сказать: "Я тебя люблю" или "Ты мой лидер".

Изучение запаха и вкуса

Собаки имеют чрезвычайно чувствительное обоняние, и они используют язык для получения дополнительной информации о мире. Пот, который накапливается на ногах человека, содержит соль и другие микроэлементы, которые могут привлекать собаку.

Инстинктивное поведение, заложенное природой

В дикой природе младшие собаки или щенки часто лижут морды старших членов стаи, выражая свою покорность. Домашние собаки могут переносить эту привычку на хозяина, демонстрируя уважение и признание вашего авторитета.

Попытка снять стресс или тревогу

Если собака постоянно лижет вам ноги, это может быть способом успокоиться. Некоторые животные таким образом справляются со стрессом или нервозностью. Особенно это актуально для собак, которые имеют склонность к тревожному поведению.

Почему собака лижет руки

Любовь и доверие

Для собак вылизывание - это естественный способ выражения привязанности. В стае щенки лижут свою мать, а во взрослом возрасте - лидера стаи. Для вашего любимца лидер стаи - это вы, поэтому естественно, что собака вам показывает свою любовь и привязанность.

Ваш запах и вкус привлекательны

На коже человека остаются естественные выделения, пот, остатки пищи или косметических средств. Собака может вылизывать руки, потому что они имеют привлекательный для животного запах или вкус. Особенно - после физических нагрузок или когда вы имели дела с едой (готовили или что-то ели).

Инстинкт повиновения и признание лидерства

В мире животных младшие часто лижут старших или лидера стаи, показывая ему свое уважение. Если ваш любимец так делает - он показывает, что признаем вас главным в семье.

Желание внимания

Иногда собака просто хочет привлечь ваше внимание, хочет вашей ласки или поиграть - поэтому начинает лизать вам руки.

Что делать?

Если вас не смущает такое поведение, можно просто принять его как часть дружбы с вашим любимцем. Если же вы хотите отучить собаку, стоит постепенно игнорировать такое поведение или отвлекать ее на игрушки или лакомства.

Если вы заметили, что лизание ног сопровождается другими признаками стресса (скулеж, прятание, беспокойство), стоит обратить внимание на то, что вызывает у собаки тревогу. В таких случаях поможет регулярный распорядок дня, больше физических нагрузок и успокаивающие игрушки.

Когда стоит обратиться к ветеринару?

Если собака не просто время от времени лижет вам ноги, а делает это навязчиво и непрерывно, это может быть признаком компульсивного расстройства или проблем со здоровьем (например, дефицита минералов). В таких случаях стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Когда действительно стоит волноваться:

Собака лижет вас почти без остановки

Лизание сопровождается нытьем или беспокойным поведением

Собака имеет изменения в поведении или аппетите

Если вас беспокоит поведение собаки или вы заметили тревожные проявления - обязательно проконсультируйтесь с ветеринаром.

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