Собака крутится на месте перед сном? Почему она это делает и когда стоит волноваться

Перед тем, как улечься спать, многие собачки крутятся на одном месте - будто ищут какую-то более удобную позу. Поведение порой кажется забавным, а порой и беспокоит владельцев. Что скрывается за такой привычкой и может ли это быть признаком проблем со здоровьем?

Почему собака может крутиться перед сном и в каких случаях стоит волноваться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Природные инстинкты

Гнездование

Собаки часто крутятся на месте, чтобы создать себе комфортное и безопасное место для сна. Это инстинкт, который они унаследовали от своих предков, которые жили в дикой природе и должны были устраивать себе постель из веток и листьев.

Физиология

Кружение перед сном помогает подготовить организм к состоянию покоя. И этот процесс собаке нужен для здоровья и расслабления. Он помогает стимулировать кровообращение, особенно это важно после длительных периодов активности.

Проверка на безопасность

Кружась на месте, собака может проверять, нет ли поблизости опасности. Это помогает ей чувствовать себя в безопасности перед тем, как заснуть.

Определение направления ветра

Иногда собаки крутятся, чтобы определить направление ветра и лежать носом против ветра. Это позволяло их предкам быстро услышать запах опасности.

Обратите внимание на лежак

Если ваш любимец стал крутиться очень долго - возможно его лежак не очень удобный или жесткий. Положите дополнительный плед и посмотрите на поведение собаки.

Когда стоит волноваться

Хотя кружение на месте перед сном обычно является нормальным поведением, иногда это может быть признаком проблем со здоровьем:

Артрит или другие боли в суставах

Если собака постоянно крутится и не может найти удобное положение, это может свидетельствовать о боли в суставах или других физических проблемах.

Кожные заболевания

Если собаку беспокоит зуд или раздражение, она может крутиться перед сном, чтобы избавиться от дискомфорта.

Неврологические расстройства

В некоторых случаях чрезмерное кружение может быть симптомом неврологических проблем или обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР).

Стресс или тревога

Собаки могут крутиться на месте, если они испытывают стресс или тревогу. Если вы заметили, что ваша собака стала чаще крутиться и ведет себя необычно, стоит проконсультироваться с ветеринаром.

Советы для владельцев