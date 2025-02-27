9 признаков, что ваш пес на самом деле управляет вами, а не наоборот

Некоторые собаки абсолютно уверены, что они являются главными и несут ответственность не только за себя, но и за своего хозяина. Признаки такого поведения часто незаметны и даже кажутся нам милыми, однако, если ваша собака считает себя главной в доме - это может навредить нормальным отношениям с хозяином.

Какие признаки указывают на то, что ваша собака в доме главная и она руководит хозяином, а не наоборот, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ihear dogs.

Собака постоянно занимает лучшее место на диване

Собака, которая считает себя альфой, будет претендовать на самые удобные места в доме, особенно на странные или кровати. Они могут толкать вас в сторону или подскочить без приглашения, настаивая на том, чтобы быть на лучшем месте.

Это поведение является признаком доминирования, и хотя для собаки естественно быть рядом со своими людьми, собака-альфа будет пренебрегать границами или вашим личным пространством. Поведение собаки-альфы не всегда заметно (фото: freepik.com)

Игнорирование команд и отстраненность

Одним из самых заметных признаков того, что ваша собака пытается доминировать - склонность игнорировать команды. Когда собака считает себя лидером, она отказывается вас слушать, независимо от того, как часто вы называете ее имя или отдаете команду.

Такое поведение может возникать из-за отсутствия уважения к власти и может вызвать напряжение в отношениях с хозяином. Собаки естественно следуют за своим вожаком стаи - за хозяином, но когда вожаком они считают себя, они могут выборочно игнорировать ваши просьбы или вообще не слушаться.

Рычание или огрызание во время угрозы

Когда ваша собака увлечена игрушками, едой или пространством, она может рычать или щелкать зубами, если почувствует угрозу этим вещам. Такое поведение является прямым результатом попытки защитить то, что они считают "своим".

И хотя собаки от природы защищают, собаки-альфы делают это, даже если в этом нет настоящей необходимости. Они утверждают контроль над ресурсами и посылают четкое сообщение всем членам семьи и даже хозяину, что управляют всем только они.

Первыми пролетают в дверь

Собаки, которые считают себя альфой, часто направляются к двери и не ждут для этого разрешения. Такое поведение выходит за рамки простого желания выйти на улицу или в другую комнату. Речь идет о контроле над ситуацией и демонстрации своего авторитета.

В стае вожак всегда идет первым, и ваша собака может имитировать этот природный инстинкт, спеша встать перед вами и тем самым - демонстрируя, что она занимает позицию лидера в семье.

Агрессивное поведение к другим домашним животным

Если в вашем доме есть другие домашние животные, собака-альфа часто будет демонстрировать к ним агрессивное поведение, чтобы подтвердить свое доминирование. Они могут их толкать в сторону, рычать на них, даже бросаться на них, когда те подходят слишком близко.

Несмотря на то, что домашние животные часто ссорятся между собой, альфа будет контролировать действия других животных в доме. Это может приводить к напряжению и территориальным спорам, поскольку собака будет пытаться установить четкую иерархию с другими животными.

Не уважает ваше пространство

Еще один явный признак того, что ваша собака считает себя альфой - это отсутствие к вашему личному пространству. Хотя собаки от природы ласковые, альфы могут вторгаться в ваше пространство на каждом шагу - напоминать о своем доминировании.

Они могут настаивать, чтобы сесть на вас, зажать вас в кресле или не давать вам передвигаться по дому. Это может расстраивать и даже раздражать, но это способ собаки напомнить вам, что она главная, даже если это стоит вашего комфорта.

Отказ от совместного использования ресурсов

Ресурсы для собаки - еда, игрушки и даже внимание, поэтому альфы будут отказываться делиться с кем-то тем, что имеет. Они могут рычать, если кто-то возьмет ее игрушки или другие животные подойдут к ее миске.

Это поведение может распространяться и на хозяина, поскольку они будут требовать всего вашего внимания, не позволяя никому подходить к вам слишком близко. Такое поведение указывает, что собака пытается взять на себя ответственность за дом, хозяина и все, что есть в доме.

Упрямство во время тренировок

Собаки, которые считают себя альфой, будут самыми упрямыми во время тренировок. Они могут сопротивляться изучению новых команд или намеренно отказываться выполнять инструкции. Такое поведение указывает на желание доказать, что они главные и не должны вас слушать. Хотя некоторые собаки от природы более независимы, настоящая альфа бросит вызов, проверяя, насколько она на самом деле контролирует свое окружение. Они могут выполнять команды, но только тогда, когда решат, что это на их условиях.

Постоянно ищут внимания

Собаки, которые верят, что они альфа, часто требуют внимания на своих условиях. Они могут двигать вас лапой, толкать, настойчиво лаять, давая понять, что требуют вашего внимания немедленно.

Это поведение не столько о привязанности, сколько о контроле над тем, когда и как вы взаимодействуете. Они напоминают вам, что именно они отвечают за то, что ваши отношения строятся на их условиях, а не на ваших. Ключевым здесь является то, что поведение, направленное на поиск внимания, является устойчивым.

Что делать, если у вас собака-альфа?

Установите четкие правила:

Собака должна знать, кто в доме главный.

Установите четкие правила поведения и придерживайтесь их.

Не позволяйте собаке нарушать правила, даже если она выглядит очень мило.

Дрессировка:

Обучайте собаку командам "сидеть", "лежать", "место", "фу".

Используйте положительное подкрепление (лакомство, похвалу).

Регулярно занимайтесь дрессировкой, чтобы собака не забывала команды.

Контроль ресурсов:

Решайте, когда собака ест, пьет и играет.

Не оставляйте еду в доступном для собаки месте.

Решайте, когда собака получает игрушки.

Игнорируйте нежелательное поведение:

Если собака лает, чтобы получить внимание, игнорируйте ее.

Не реагируйте на выпрашивание еды со стола.

Не давайте собаке то, что она хочет, если она ведет себя плохо.

Будьте последовательны:

Все члены семьи должны придерживаться одних и тех же правил.

Не позволяйте собаке делать то, что вы запрещали раньше.

Будьте терпеливы и настойчивы.

Обратитесь к профессионалу:

Если вы не можете справиться с поведением собаки самостоятельно, обратитесь к кинологу.

Кинолог поможет вам установить правильные отношения с собакой.

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