Чому собака лиже вам ноги? Які причини та коли варто хвилюватися

Чому собака постійно лиже вам ноги або руки? Це питання турбує багатьох власників, і відповідь на нього не така очевидна, як здається. Лизання - це природний спосіб комунікації для собак, але воно може мати різні причини: від прояву любові до фізіологічних потреб.

Чому собака може вилизувати руки або ноги господаря та коли варто хвилюватися та бігти до ветеринара, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Чому собака лиже ноги

Собаки мають безліч цікавих звичок, і лизання ніг господаря - одна з найпоширеніших. Це може бути проявом любові, способом отримати інформацію або навіть сигналом про певні проблеми.

Прояв прихильності та довіри

Лизання - це один із головних способів комунікації у собак. Вони таким чином проявляють свою любов і прив’язаність до власника. Якщо ваш улюбленець часто так робить, це може бути його способом сказати: "Я тебе люблю" або "Ти мій лідер".

Вивчення запаху та смаку

Собаки мають надзвичайно чутливий нюх, і вони використовують язик для отримання додаткової інформації про світ. Піт, який накопичується на ногах людини, містить сіль та інші мікроелементи, що можуть приваблювати собаку.

Інстинктивна поведінка, закладена природою

У дикій природі молодші собаки або щенята часто лижуть морди старших членів зграї, висловлюючи свою покору. Домашні собаки можуть переносити цю звичку на господаря, демонструючи повагу та визнання вашого авторитету.

Спроба зняти стрес або тривогу

Якщо собака постійно лиже вам ноги, це може бути способом заспокоїтися. Деякі тварини таким чином справляються зі стресом або нервовістю. Особливо це актуально для собак, які мають схильність до тривожної поведінки.

Чому собака лиже руки

Любов та довіра

Для собак вилизування - це природний спосіб вираження прихильності. У зграї цуценята лижуть свою матір, а в дорослому віці - лідера зграї. Для вашого улюбленця лідер зграї - це ви, тому природно, що собака вам показує свою любов та прихильність.

Ваш запах та смак привабливі

На шкірі людини залишаються природні виділення, піт, залишки їжі або косметичних засобів. Собака може вилизувати руки, тому що вони мають привабливий для тварини запах або смак. Особливо - після фізичних навантажень чи коли ви мали справи з їжею (готували або щось їли).

Інстинкт покори та визнання лідерства

У світі тварин молодші часто лижуть старших або лідера зграї, показуючи йому свою повагу. Якщо ваш улюбленець так робить - він показує, що визнаємо вас головним у сім'ї.

Бажання уваги

Інколи собака просто хоче привернути вашу увагу, хоче вашої ласки або погратися - тому починає лизати вам руки.

Що робити?

Якщо вас не бентежить така поведінка, можна просто прийняти її як частину дружби з вашим улюбленцем. Якщо ж ви хочете відучити собаку, варто поступово ігнорувати таку поведінку або відволікати його на іграшки чи ласощі.

Якщо ви помітили, що лизання ніг супроводжується іншими ознаками стресу (скиглення, ховання, неспокій), варто звернути увагу на те, що викликає у собаки тривогу. У таких випадках допоможе регулярний розпорядок дня, більше фізичних навантажень та заспокійливі іграшки.

Коли варто звернутися до ветеринара?

Якщо собака не просто час від часу лиже вам ноги, а робить це нав’язливо і безперервно, це може бути ознакою компульсивного розладу або проблем зі здоров’ям (наприклад, дефіциту мінералів). У таких випадках варто проконсультуватися з ветеринаром.

Коли дійсно варто хвилюватися:

Собака лиже вас майже без зупинки

Лизання супроводжується скигленням або неспокійною поведінкою

Собака має зміни у поведінці або апетиті

Якщо вас непокоїть поведінка собаки або ви помітили тривожні прояви - обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром.

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