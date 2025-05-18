5 утренних растяжек, которые пробудят ваше тело лучше, чем кофе

Проснуться утром бывает непросто, особенно когда тело еще не готово к активному дню. Но вместо привычной чашки кофе, попробуйте начать утро с простых растяжек, которые не только активизируют мышцы, но и зарядят энергией.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Важность растяжки по утрам

Мануальный терапевт Марк Эль-Хаек рассказал, что растяжка заставляет все тело двигаться. Она увеличивает кровоток, пробуждает ваши мышцы и суставы, а также формирует осанку, прежде чем вы начнете нагружать их в течение дня.

Кофеин может сделать вас бодрыми, но именно растяжка помогает вам лучше двигаться, и это обычно влияет на то, насколько вы бодры и активны.

5 утренних растяжек, которые заряжают тело энергией

Наклоны в сторону

Наклоны туловища в сторону "открывают" грудную клетку и среднюю часть спины, удлиняя широчайшие, косые и межреберные мышцы, которые часто напряжены после сна.

Сначала станьте прямо, ноги поставьте на ширине бедер. Вытяните руки над головой и постепенно наклоняйтесь в одну сторону.

Держите спину ровной, позволяя верхней руке вести ваше тело во время растяжки. Задержитесь на 20 секунд с каждой стороны.

Наклон тела в сторону (фото: eatthis.com)

Кошка-корова

Растяжка "кошка-корова" прекрасно подходит для улучшения позвоночника. Упражнение также активирует стабилизаторы, такие как мышца-разгибатель позвоночника, многораздельная мышца и глубокие мышцы кора, которые поддерживают осанку и движения позвоночника.

Начните стоя на четвереньках, положив запястья под плечи, а колени под бедра. Вдохните, поднимая грудь и выводя таз вперед.

Сделайте выдох, выгибая позвоночник и как бы втягивая пупок внутрь.

Выполняйте позу "кошка-корова" в течение 30-60 секунд.

Упражнение "кошка-корова" (фото: eatthis.com)

Сгибание тела вперед

Наклон вперед помогает расслабить позвоночник, одновременно растягивая подколенные сухожилия, икроножные мышцы и разгибатели позвоночника, которые являются распространенными зонами напряжения, влияющими на скованность поясницы.

Из положения стоя наклоните тело вперед от бедер, позволяя рукам свободно свисать. Сохраняйте мягкий сгиб в обоих коленях, немного перенося вес тела на подушечки стоп для более глубокого растяжения.

Задержитесь в позе от 20 до 30 секунд.

Сгибание тела вперед (фото: eatthis.com)

Скручивание позвоночника сидя

Это упражнение называют мягким способом активировать ротаторы позвоночника и косые мышцы живота, а также расслабить более глубокие мышцы вокруг поясницы, которые блокируются от пребывания в одном положении в течение ночи.

Сядьте, вытянув правую ногу и согнув левую, расположив левую стопу ровно на полу рядом с правым бедром. Сохраняйте ровную осанку и осторожно поворачивайте верхнюю часть тела влево.

Положите левую руку позади себя для дополнительной поддержки, а правую руку положите на внешнюю часть левого колена.

Держите позвоночник вытянутым и не отклоняйтесь назад. Задержитесь на 15-20 секунд с каждой стороны.

Скручивание позвоночника сидя (фото: eatthis.com)

Разгибание груди

Упражнение для разгибания груди меняет положение тела с наклоном вперед, растягивая грудные мышцы, передние дельтовидные мышцы и бицепсы, которые напрягаются во время сна.

Стойте прямо, сцепите руки за спиной, выпрямите обе руки и отведите их от тела, одновременно раскрывая грудную клетку.

Отведите лопатки назад и вниз, держа ребра втянутыми внутрь. Задержитесь на 20 секунд.