Чоловік робив 100 випадів щодня протягом місяця: ось що сталось з тілом

Американський тренер вирішив кинути собі незвичний виклик - щодня робити 100 випадів протягом місяця. Він поділився враженнями, результатами і розповів, як така проста вправа змінила його тіло, силу та витривалість.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This. Not That !

Чому вирішив робити 100 випадів щодня

Тренер Джаррод Ноббе розповів, що регулярно піднімав вагу та щодня ходив, але хотів додати щось просте та надзвичайно ефективне, щоб побачити, чи зможе це змінити його нижню частину тіла.

Тому він вирішив виконати випади, адже вони прості та не потребують жодного обладнання.

"Я обрав випади, бо вони неймовірно ефективні. Вони одночасно пропрацьовують сідниці, квадрицепси, підколінні сухожилля та м’язи кора. Вони розвивають баланс, координацію та витривалість. І швидко виявляють слабкі місця. Мені також сподобалася їхня універсальність. Ви можете робити їх вперед, назад, вбік або з обтяженнями", - пояснив він.

Зокрема, у деякі дні він враховував випади з обтяженням під час тренування, а в інші - лише з вагою власного тіла. Він поєднував випади з ходьбою, зворотні випади, бічні та розділені присідання, щоб освіжити тренування та зосередитися на різних площинах руху.

Якщо він вже тренував ноги або виконував комплекс вправ на все тіло, то робив випади між підходами або додавав їх наприкінці, як завершальний прийом.

Чим корисні випади (фото: eatthis.com)

Як змінилось його тіло

Після другого тижня його ноги стали помітно пружнішими. Квадрицепси та сідничні м’язи виглядали більш чіткими, особливо навколо зовнішнього розмаху та сіднично-підколінного м’яза.

"Я не схуд, але відчувала себе стрункішим. ​​Мої ноги були сильнішими та чутливішими під час підйомів та щоденних рухів. І, як не дивно, моя рівновага покращилася. Випади під час ходьби стали плавнішими. Навіть моя постава покращилася", - поділився чоловік.

Серйозних невдач не було, але в деякі дні чоловіку доводилося боротися з болем або розумовою втомою.

Чого навчив челендж

Щоденний челендж з випадами навчив його бути послідовним, навіть коли йому не хотілося тренуватися.

У деякі дні він виконував всі 100 повторень за одне тренування. В інші дні поступово виконував вправи невеликими періодами.

Зокрема, він також почав більше розтягуватися та більше зосереджувався на гідратації. До того відновлення після тренування стало таким же важливим, як і кількість повторень.