ua en ru
Чт, 25 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Каменских оригинально ответила на слухи о беременности и разводе с Потапом (фото)

Четверг 25 января 2024 18:53
UA EN RU
Каменских оригинально ответила на слухи о беременности и разводе с Потапом (фото) Каменских показалась без фильтров и фотошопа (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Полина Иваненко

Певица Настя Каменских решила удивить фанатов. Она показала "неудачное" фото и пошутила о слухах, которые ходят вокруг нее. Артистке часто приписывают беременность, а также "пророчат" развод с репером и продюсером Потапом (Алексей Потапенко).

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост, размещенный в Instagram певицы.

Сначала Каменских выложила фото, на котором она показалась в "неудачной" позе. Кроме этого, кадр был "смазан", из-за чего у нее немного "поплыли" глаза. Как оказалось, певица сделала это намеренно.

"Мы все становимся зависимыми от идеальной картинки мира: гладкой кожи, изящных форм, идеальных пропорций. Но забываем, что настоящая красота состоит в том, чтобы не бояться быть собой, быть настоящими, а не идеальными", - написала Каменских.

"Ведь у каждого из нас, я уверена, не все снимки удачные, форма не все время идеальная, а кожа по-разному реагирует на стресс и разные жизненные обстоятельства", - добавила она.

Каменских оригинально ответила на слухи о беременности и разводе с Потапом (фото)

Каменских удивила сеть "неудачным" фото (скриншот)

Кроме того, певица отреагировала на слухи о беременности и разводе с Потапом. Уже много лет Каменских "разоблачают" в том, что она якобы ждет ребенка или вот-вот разорвет отношения с мужем. На это звезда реагирует с юмором.

Каменских оригинально ответила на слухи о беременности и разводе с Потапом (фото)Каменских пошутила о беременности (скриншот)

Как реагирует сеть

"Неудачное" фото певицы приятно удивило фанатов. Они пишут, что людям действительно нужно быть настоящими, а не идеальными. Также комментаторы отметили:

  • "Действительно, давно пора учиться воспринимать себя какими мы являемся! Сколько комплексов у людей, особенно у молодежи, из-за идеальных картинок!"
  • "Шикарная идея! Круто очень! Бью себя по рукам, чтобы не фотошопить живот"
  • "Великолепное фото! Живое".

Ранее мы уже рассказывали, что Злата Огневич кардинально сменила имидж.

Кроме того, недавно Мария Бурмака со слезами рассказала о смерти брата-военного.

Читайте РБК-Украина в Google News
Настя Каменских Потап Каменских звезды шоу-бизнеса
NEWS
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба
Не все друзья Украины считают Путина злом, - Кулеба