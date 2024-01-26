ТЦК остановили известного ведущего прямо посреди вокзала: чем все закончилось (фото)

Известный телеведущий Григорий Решетник заявил, что его остановили работники ТЦК. По его словам, это произошло в Одессе, прямо посреди вокзала.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом шоумен заявил на своей странице в Instagram .

Решетника остановили ТЦК - детали

"В Одессе меня остановили ТЦК. Человек, который меня встречал на вокзале, удивленно спросил: "Григорий, а Вас тоже останавливают и проверяют? - Конечно". Сегодня на вокзале ко мне подошли представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки", - рассказал ведущий.

При этом он отметил, что сначала работники ТЦК его не узнали. Но потом все же поняли, кто он.

"Очень профессионально, интеллигентно и корректно попросили предъявить документы. Затем узнали. Но это не изменило процесс проверки. Убедившись, что все документы в норме - ребята пожелали хорошего рабочего дня", - заверил Решетник.

Решетника остановили ТЦК (скриншот)

При этом шоумен заявил, что не просто так "рассказал свою историю". Ведущий заявил, что хочет, чтобы "не только простые украинцы жили по законам".

"Я взрослый парень и понимаю, что ситуации бывают разными… Я рассказал свою историю. Однако считаю, что мы с уважением должны относиться к закону и тем, кто отвечает за его соблюдение. Потому что это основа!" - заявил он.

При этом Решетник спрашивал фанатов, какая ситуация с ТЦК в других городах. Впрочем, ответить ему никто не смог. Ведущий быстро закрыл комментарии, вероятно, из-за хейта.