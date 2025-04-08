Чем опасен башкирский трек Homay группы AY YOLA: вот, как он вредит Украине

Уже несколько недель в сети активно распространяется башкирский трек Homay группы из РФ AY YOLA. Недавно композиция возглавила топ Apple Music Украина, чем в очередной раз подняла дискуссию о продвижении российского контента в украинском инфопространстве.

Кроме того, что прослушивание песни спонсирует бюджет страны-агрессора, участники группы поддерживают войну России против Украины. РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, почему не стоит слушать песню коллектива.

Песня принадлежит группе из России, которая поддерживает войну

Башкортостан - республика в составе Российской Федерации. Именно оттуда родом группа AY YOLA, в состав которой входят Адель Шайхитдинова, бас-гитарист Руслан Шайхитдинов и солист Ринат Рамазанов. Коллектив был создан в прошлом году. Они пишут песни на основе башкирских мотивов с использованием современной электронной музыки. Вирусный трек вошел в альбом "Урал батыр".

Известно, что один из участников группы Ринат Рамазанов поддерживает вторжение России в Украину. Более того, его брат в 2023-м мобилизовался в росармию. Он также призвал донатить оккупационным войскам, которые идут уничтожать украинские города.

Ринат Рамазанов (instagram.com/rinatayyola_argymak)

Популярность в TikTok

Композиция, которая вышла 14 марта, стала особенно популярной среди тюркских народов, что в частности спровоцировало разговоры о подавлении этнических обществ в РФ. Песня рассказывает о героине эпоса Хумай, которая была дочерью царя, и поспособствовала преодолению зла. Однако россияне такие разговоры встретили не с радостью. Кремлевские медиа сразу начали ставить в пример к популярности трека песню "Я - русский" Шамана и акцентировать, что группа российская.

В TikTok Homay стал вирусным и среди украинцев. Пользователи начали активно распространять видеоролики под песню, что увеличило ее популярность. Более того, она обогнала украиноязычные треки в Apple Music и заняла первое место в чарте.

Российский трек снова в украинских чартах (скриншот)

Почему опасно слушать российскую музыку

Не секрет, что потребление контента монетизируется. В случае с группой AY YOLA артисты зарабатывают деньги на песнях и платят налоги в казну РФ, пополняя бюджет своей страны и непосредственно финансируя войну. Ко всему еще и поддерживают российскую агрессию.

Украинская поп-музыка очень разнообразна. Здесь каждый может найти что-то для себя, поэтому вместо этого лучше послушать 20 украинских песен на любой случай жизни.