Мика Ньютон перевела свой хит "В плену" на украинский: как звучит песня

Певица Мика Ньютон представила украинскую версию своего хита "В плену". Новый переведенный вариант песни звезда исполнила недавно во время благотворительного концерта в поддержку Украины, который состоялся в театре Oceana Theater в Нью-Йорке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Песня "В плену" вышла 20 лет назад и стала саундтреком к сериалу "Кадетство". Эта композиция также вошла в альбом Мики Ньютон "Аномалия", который был выпущен в 2005 году.

Текст украиноязычной версии хита написала Яна Загоруйко (MUZA). Фрагмент композиции звучит так:

Червоне у вогонь, щоб дотла

Біле у руках, як вода,

Сльози по щоках,

Знизу вверх,

Тільки не літай...

Вище всіх

Там стіни,

Вени там незримі

Все занадто щиро,

А я...

Припев:

В полоні, та одна....

Одна не назавжди

До ранку тільки так,

В останній раз...

В полоні, та одна....

З яких пустих причин,

І ще одна душа

Згорить в цей час.

Реакция сети

Юзеры отреагировали на новую версию песни артистки на украинском языке с восторгом.

Я вже й забула за ці пісні, але тепер ви нагадали і я зрозуміла, що вони мені потрібні українською

Гарно вийшло

Дуже гарно! Мені наче знову 13 років

Так прекрасно чути Міку

Напомним, Оксана Грицай, больше известная как Мика Ньютон, получила известность после участия на "Евровидении-2011", где она представила Украину с песней "Angel" и заняла 4-е место. Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

В том же году она переехала в США, где продолжила свою карьеру певицы и актрисы.

Мика время от времени посещает Украину, участвуя в мероприятиях, направленных на поддержку и помощь ВСУ.