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Мика Ньютон перевела свой хит "В плену" на украинский: как звучит песня

Воскресенье 23 февраля 2025 11:20
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Мика Ньютон перевела свой хит "В плену" на украинский: как звучит песня Мика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)
Автор: Иванна Пашкевич

Певица Мика Ньютон представила украинскую версию своего хита "В плену". Новый переведенный вариант песни звезда исполнила недавно во время благотворительного концерта в поддержку Украины, который состоялся в театре Oceana Theater в Нью-Йорке.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Песня "В плену" вышла 20 лет назад и стала саундтреком к сериалу "Кадетство". Эта композиция также вошла в альбом Мики Ньютон "Аномалия", который был выпущен в 2005 году.

Текст украиноязычной версии хита написала Яна Загоруйко (MUZA). Фрагмент композиции звучит так:

Червоне у вогонь, щоб дотла

Біле у руках, як вода,

Сльози по щоках,

Знизу вверх,

Тільки не літай...

Вище всіх

Там стіни,

Вени там незримі

Все занадто щиро,

А я...

Припев:

В полоні, та одна....

Одна не назавжди

До ранку тільки так,

В останній раз...

В полоні, та одна....

З яких пустих причин,

І ще одна душа

Згорить в цей час.

Реакция сети

Юзеры отреагировали на новую версию песни артистки на украинском языке с восторгом.

  • Я вже й забула за ці пісні, але тепер ви нагадали і я зрозуміла, що вони мені потрібні українською
  • Гарно вийшло
  • Дуже гарно! Мені наче знову 13 років
  • Так прекрасно чути Міку

Напомним, Оксана Грицай, больше известная как Мика Ньютон, получила известность после участия на "Евровидении-2011", где она представила Украину с песней "Angel" и заняла 4-е место.Мика Ньютон перевела свой хит &quot;В плену&quot; на украинский: как звучит песняМика Ньютон (фото: instagram.com/mikanewton)

В том же году она переехала в США, где продолжила свою карьеру певицы и актрисы.

Мика время от времени посещает Украину, участвуя в мероприятиях, направленных на поддержку и помощь ВСУ.

К слову, ранее LOBODA презентовала новый украиноязычный хит "Инстинкт", который сразу ворвался в топ чартов.

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