Чим небезпечний башкирський трек Homay гурту AY YOLA: ось, як він шкодить Україні

Вже кілька тижнів в мережі активно шириться башкирський трек Homay гурту з РФ AY YOLA. Нещодавно композиція очолила топ Apple Music Україна, чим вкотре підняла дискусію щодо просування російського контенту в українському інфопросторі.

Окрім того, що прослуховування пісні спонсорує бюджет країни-агресорки, учасники гурту підтримують війну Росії проти України. РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, чому не варто слухати пісню колективу.

Пісня належить гурту з Росії, який підтримує війну

Башкортостан - республіка в складі Російської Федерації. Саме звідти родом гурт AY YOLA, у склад якого входять Адель Шайхітдінова, бас-гітарист Руслан Шайхітдінов та соліст Рінат Рамазанов. Колектив був створений минулого року. Вони пишуть пісні на основі башкирських мотивів з використанням сучасної електронної музики. Вірусний трек увійшов до альбому "Урал батир".

Відомо, що один з учасників гурту Рінат Рамазанов підтримує вторгнення Росії в Україну. Ба більше, його брат у 2023-му мобілізувався до росармії. Він також закликав донатити окупаційним військам, які йдуть нищити українські міста.

Рінат Рамазанов (instagram.com/rinatayyola_argymak)

Популярність в TikTok

Композиція, яка вийшла 14 березня, стала особливо популярною серед тюркських народів, що зокрема спровокувало розмови про придушення етнічних суспільств у РФ. Пісня розповідає про героїню епосу Хумай, яка була донькою царя, і посприяла здоланню злу. Росіяни такі розмови зустріли не з радістю. Кремлівські медіа одразу почали ставити в приклад до популярності треку пісню "Я - русский" Шамана та акцентувати, що гурт російський.

В TikTok Homay став вірусним і серед українців. Користувачі почали активно поширювати відеоролики під пісню, що збільшило її популярність. Ба більше, вона обігнала україномовні треки в Apple Music та посіла перше місце в чарті.

Російський трек знову в українських чартах (скриншот)

Чому небезпечно слухати російську музику

Не секрет, що споживання контенту монетизується. У випадку з гуртом AY YOLA артисти заробляють гроші на пісні та сплачують податки в казну РФ, поповнюючи бюджет своєї країни та безпосередньо фінансуючи війну. До всього ще й підтримують російську агресію.

Українська попмузика дуже різнобарвна. Тут кожен може знайти щось для себе, тож натомість краще послухати 20 українських пісень на будь-який випадок життя.