MOLODI выпустили первый альбом о силе любви. Слушайте треки фаворитов Нацотбора Евровидения

В альбоме музыканты собрали песни о любви во всех ее проявлениях: взаимной и неразделенной, нежной и разрушительной, легкой и невыносимой.

"Она способна дарить крылья или заковывать в кандалы. Любовь - это сердце молодости, ее пульс, ее главная сила. Она заставляет петь серенады под окнами, терять себя в чужих глазах, сходить с ума от страсти или боли, возвращаться туда, где все началось. Молодость - это не о возрасте. Это о том, как ты чувствуешь. И пока ты любишь по-настоящему, без страха - ты молод", - рассказали участники группы.

Альбом "душею та тілом" состоит из пяти новых композиций и пяти уже знакомых слушателям треков, которые успели полюбиться аудитории. К его созданию присоединился сонграйтер Андрей Парфенов, известный сотрудничеством с Michelle Andrade, Анной Тринчер, MONATIK и другими украинскими артистами.

"одна на мільйон"

Любовь, которая захватывает целиком. Герой этой песни чувствует абсолютное счастье, потому что нашел ту единственную, среди миллионов. Ему безразлично, что думают другие, потому что чувства сильнее любых сомнений.

"я не я"

Любовь, которая не отвечает взаимностью. Герой не спит ночами, его мысли кружатся вокруг любимой, которая не замечает его чувств. Он теряет себя в мечтах и надеждах, хотя сердцем знает, что шансов почти нет.

"серенади"

Любовь, которая пахнет летом. Лирический герой наслаждается каждым моментом влюбленности: поет серенады, рисует ее имя на асфальте, готов раствориться в чувствах. Это песня о наивной, искренней, безграничной страсти первых признаний.

"наламав" (фокус-трек)

Любовь как взрывная химия, где чувства сносят крышу, а решения ведут в тупик. Это трек об отчаянной привязанности, которая бьет по нервам и заставляет теряться в собственных эмоциях. Герой осознает, что ввязался в игру, где любовь диктует правила. Он то отрицает чувства, то признает, что без этого человека ему никак. Это песня о внутреннем хаосе, когда сердце и разум не могут прийти к согласию.

"перший номер" (& Маша Кондратенко)

Это поединок чувств, где нежность сменяется ревностью, а любовь превращается в азарт. Каждое слово - это вызов, каждый взгляд - попытка удержать власть. Но в конце концов в конце концов они оба знают: эта борьба не о победе, а о том, чтобы никогда не оказаться "номер два".



"my sea"

Любовь, которая сильнее расстояния и времени. Это песня о связи с родным домом, который не не разрушат ни войны, ни потери. Море становится символом памяти, боли и бесконечной любви к месту, которое всегда будет жить в сердце.

"любов на двох" (фокус-трек)

Любовь, которая борется за выживание. Герои этой песни колеблются между "уйти" и "остаться", разрываются между болью и надеждой. Они еще верят, что чувства можно, но хватит ли сил? Этот трек звучит в тишине для тех, кто ищет знак, что настоящая любовь не растеряется между словами.

"божеволію"

Любовь, которая держит сильнее кандалов. Герой песни застрял между желанием вырваться и страхом потерять. Он чувствует, что любовь сводит его с ума, но отказаться от нее - еще страшнее. Это песня для тех, кто знает, как больно зависеть от человека, который держит тебя в плену собственных чувств.

"тебе такю"

Любовь, которая не ищет идеала. Герой этого трека застрял в бесконечном цикле ссор и примирений, но каждый раз возвращается к той же мысли: он любит ее такой, какая она есть. Это история о настоящих чувствах без идеализации.

"пока молодий" (bonus track)

Любовь к жизни, которая бурлит здесь и сейчас. Это песня о тех, кто не боится рисковать, смеяться, ошибаться, падать и снова подниматься. Она о молодости, которая не ждет удобного момента, а берет от жизни все. Это состояние, когда важно только одно - чувствовать каждый день на полную.



Дебютный LP группы - это музыкальный дневник молодого поколения. Он о тех, кто любил по-настоящему, страдал, искал, рисковал и шел по зову сердца.