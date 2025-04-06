Попса, которую не стыдно любить: 20 украинских песен на любой случай жизни

Украинская поп-музыка настолько разнообразна, что каждый может найти что-то для себя, даже если не считает себя фаном этого жанра. Грустные, веселые, шуточные - треков действительно немало.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 20 песен (из прошлого и настоящего), среди которых можно найти кое-что особенное.

Украинская попса, за которую не должно быть стыдно

Начнем топ-20 с "десятки" песен, которые уже стали шлягерами. Их поют и знают уже несколько поколений, но все они до сих пор остаются актуальными.

Александр Пономарев - "Ніченькою темною"

Легкая романтическая песня подарит вам весеннее настроение и поможет на мгновение забыть обо всем вокруг. "Любов - це велика наука", - поет Пономарев, и он прав.

ТНМК - "Гранули"

Культовая песня, слова которой, пожалуй, знают почти все. Конечно, музыканты больше хип-хоп, а не просто поп, но трек действительно играл отовсюду.

Скрябин - "Спи собі сама"

Грустный и глубокий трек касается души, а после его прослушивания трудно остаться равнодушным. О таких песнях говорят, что это хит на все времена.

Наталья Могилевская - "Відправила меседж"

Этот поп-хит разбивал сердца и заставлял плакать, позволял погрузиться в грусть и просто окунуться в воспоминания. Сейчас он не потерял актуальность, а потому заслуживает места в вашем плейлисте.

ВВ - "Весна"

Песня, которой уже через несколько лет "исполнится" 30, остается хитовой и сейчас. Но мало кто задумывается над ее смыслами, ведь веселая мелодия сочетается с очень глубокими словами.

Также слушайте:

Ирина Билык - "Одинокая"

Оксана Билозир - "Горобина ніч"

Павел Зибров - "Хрещатик"

Иво Бобул и Лилия Сандулеса - "А липи цвітуть"

Виктор Павлик - "Ти подобаєшся мені"

А вторая "десятка" этого топ-20 - современные поп-хиты, которые вышли не так давно (а может и давно, но это мало кто заметил.

Бумбокс - "Квіти в волоссі"

Этот трек вышел давно, но до сих пор может претендовать на место в вашем плейлисте. К тому же, Хлывнюк по-прежнему исполняет ее на концертах.

DZIDZIO - "Я і Сара"

Веселая, зажигательная, легкая и такая, что надолго "засядет" в голову, если где-то случайно ее услышать. Эта песня поднимает настроение и способна развеселить буквально с первых нот.

KAZKA - "Свята"

Так святая или нет? Пожалуй, 43 миллиона просмотров свидетельствуют о том, что слушатели до сих пор не могут с этим определяться.

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

С этой песней Украина выступила на Евровидении в прошлом году. И она точно должна быть в "двадцатке" поп-хитов.

Макс Барских - "Тумани"

Переведенная версия трека стала сюрпризом для фанов, которые уже давно хотели спеть "Тумани" на украинском. Слова запоминаются мгновенно.

Также слушайте:

MONATIK - "Кружить"

Dantes - "Сумні танці"

Тина Кароль - "Вабити"

Vlad Darwin - "Три сестри"