Заробив на квитках: Вакарчук розповів, де братиме кошти на вибори

Вакарчук розповів про гроші на вибори (колаж: РБК-Україна)

Святослав Вакарчук висловився про майбутні вибори

Святослав Вакарчук розповів, де буде брати фінансування на проведення передвиборчої кампанії, а також висловив своє ставлення до мажоритарної системи. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Чесно".

Музикант, який нещодавно висловився про намір брати участь у парламентських виборах та представив свою команду, на питання, за яким принципом і яким чином будуть формуватися списки, відповів, що це буде вирішувати з'їзд партії.

Також він висловив свою думку про мажоритарну виборчу систему.

"Мажоритарка - це минула, стара політика, яка повинна відійти раз і назавжди в минуле. Ми дуже очікуємо, що нові парламентські вибори, якщо наша країна проголосувала за зміни, пройдуть за новою виборчою системою - системою нових виборчих списків", - заявив Вакарчук.

Вакарчук розповів про гроші на вибори (фото: УНІАН)

Щодо джерел фінансування передвиборчої кампанії своєї партії "Голос", Вакарчук заявив, що в жодному разі не буде брати гроші у олігархів.

"Ми не беремо жодної копійки у олігархів і не будемо ніколи з ними ні про що говорити", - заявив політик.

Святослав Вакарчук розповів, що частина коштів буде взята від прибутків за концерти, а більша частина фінансування - це малий та середній бізнес.

"Більша частина грошей, які ми будемо збирати і збираємо зараз, надходять від малого та середнього бізнесу, від звичайних людей, які хочуть нам допомогти. Ми впевнені, що з їх допомогою ми чесно зберемо всі гроші".

Святослав Вакарчук в ексклюзивному коментарі Руху ЧЕСНО розповів про те, як будуть формуватися списки партії Голос та як нова політична сила залучатиме фінансування.



Ви дивилися виступ Святослава сьогодні? Як думаєте, які перспективи має партія, і від чого це залежатиме? pic.twitter.com/ycVt8XOKv1 — ЧЕСНО (@chesno_movement) 16 мая 2019 г.

Вакарчук розповів про гроші на вибори (twitter.com/chesno_movement)

Користувачі мережі не дуже прихильно поставилися до Святослава Вакарчука в якості політика. А також скептично оцінили його слова щодо грошей від малого та середнього бізнесу. Проте знайшлося й чимало прихильників музиканта і політика.

"Він у ВР вже був і нічого не зробив";

"Він навіть назву нормальну придумать не може";

"Вялий, він і голос - вялий";

"А чого він від журналістів бігав? Вийти на прес-конференцію і потім бігати від звичайних питань? Банкова текст не написала?"

"Перспективи у нової партії "Голос" С. Вакарчука є, вони цілком відповідають запиту суспільства на якісне суттєве оновлення політичних еліт професіоналами з гідною репутацією, здатних на реальні зміни, а не на популістські обіцянки всім всього";

"Про гроші від малого та середнього бізнесу не дуже правдиво вийшло, на мій погляд".

Вакарчук розповів про гроші на вибори (скрін: twitter.com)

До слова, вже з'явилися перші рейтинги партій після президентських виборів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.

А також писали про те, що стало відомо, хто стане главою передвиборного штабу у Святослава Вакарчука.