Заробив на квитках: Вакарчук розповів, де братиме кошти на вибори

Святослав Вакарчук висловився про майбутні вибори
Святослав Вакарчук розповів, де буде брати фінансування на проведення передвиборчої кампанії, а також висловив своє ставлення до мажоритарної системи. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Чесно".
Музикант, який нещодавно висловився про намір брати участь у парламентських виборах та представив свою команду, на питання, за яким принципом і яким чином будуть формуватися списки, відповів, що це буде вирішувати з'їзд партії.
Також він висловив свою думку про мажоритарну виборчу систему.
"Мажоритарка - це минула, стара політика, яка повинна відійти раз і назавжди в минуле. Ми дуже очікуємо, що нові парламентські вибори, якщо наша країна проголосувала за зміни, пройдуть за новою виборчою системою - системою нових виборчих списків", - заявив Вакарчук.
Вакарчук розповів про гроші на вибори (фото: УНІАН)
Щодо джерел фінансування передвиборчої кампанії своєї партії "Голос", Вакарчук заявив, що в жодному разі не буде брати гроші у олігархів.
"Ми не беремо жодної копійки у олігархів і не будемо ніколи з ними ні про що говорити", - заявив політик.
Святослав Вакарчук розповів, що частина коштів буде взята від прибутків за концерти, а більша частина фінансування - це малий та середній бізнес.
"Більша частина грошей, які ми будемо збирати і збираємо зараз, надходять від малого та середнього бізнесу, від звичайних людей, які хочуть нам допомогти. Ми впевнені, що з їх допомогою ми чесно зберемо всі гроші".
Святослав Вакарчук в ексклюзивному коментарі Руху ЧЕСНО розповів про те, як будуть формуватися списки партії Голос та як нова політична сила залучатиме фінансування.— ЧЕСНО (@chesno_movement) 16 мая 2019 г.
Ви дивилися виступ Святослава сьогодні? Як думаєте, які перспективи має партія, і від чого це залежатиме? pic.twitter.com/ycVt8XOKv1
Вакарчук розповів про гроші на вибори (twitter.com/chesno_movement)
Користувачі мережі не дуже прихильно поставилися до Святослава Вакарчука в якості політика. А також скептично оцінили його слова щодо грошей від малого та середнього бізнесу. Проте знайшлося й чимало прихильників музиканта і політика.
Вакарчук розповів про гроші на вибори (скрін: twitter.com)
До слова, вже з'явилися перші рейтинги партій після президентських виборів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Святослав Вакарчук зареєстрував нову сторінку в Instagram і записав перше відеозвернення до шанувальників.
А також писали про те, що стало відомо, хто стане главою передвиборного штабу у Святослава Вакарчука.