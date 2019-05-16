Заработал на билетах: Вакарчук рассказал, где возьмет средства на выборы

Вакарчук рассказал о деньгах на выборы (коллаж: РБК-Украина)

Святослав Вакарчук высказался о предстоящих выборах

Святослав Вакарчук рассказал, где будет брать финансирование на проведение предвыборной кампании, а также выразил свое отношение к мажоритарной системе. Об этом он сообщил в интервью изданию "Чесно".

Музыкант, который недавно высказался о намерении участвовать в парламентских выборах и представил свою команду, на вопрос, по какому принципу и каким образом будут формироваться списки, ответил, что это будет решать съезд партии.

Также он высказал свое мнение о мажоритарной избирательной системе.

"Мажоритарка - это прошлая, старая политика, которая должна отойти раз и навсегда в прошлое. Мы очень ожидаем, что новые парламентские выборы, если наша страна проголосовала за перемены, пройдут по новой избирательной системе - системе новых избирательных списков", - заявил Вакарчук.

Вакарчук рассказал о деньгах на выборы (фото: УНИАН)

Относительно источников финансирования предвыборной кампании своей партии "Голос", Вакарчук заявил, что ни в коем случае не будет брать деньги у олигархов.

"Мы не берем ни копейки у олигархов и не будем никогда с ними ни о чем говорить", - заявил политик.

Святослав Вакарчук рассказал, что часть средств будет взята от доходов за концерты, а большая часть финансирования - это малый и средний бизнес.

"Большая часть денег, которые мы будем собирать и собираем сейчас, поступают от малого и среднего бизнеса, от обычных людей, которые хотят нам помочь. Мы уверены, что с их помощью мы честно соберем все деньги".

Святослав Вакарчук в эксклюзивном комментарии Движения ЧЕСТНО рассказал о том, как будут формироваться списки партии Голос и как новая политическая сила будет привлекать финансирование.



Вы смотрели выступление Святослава сегодня? Как думаете, какие перспективы имеет партия, и от чего это будет зависеть? pic.twitter.com/ycVt8XOKv1 — ЧЕСТНО (@chesno_movement) 16 мая 2019 г.

Вакарчук рассказал о деньгах на выборы (twitter.com/chesno_movement)

Пользователи сети не очень благосклонно отнеслись к Святославу Вакарчуку в качестве политика. А также скептически оценили его слова относительно денег от малого и среднего бизнеса. Однако нашлось и немало поклонников музыканта и политика.

"Он в ВР уже был и ничего не сделал";

"Он даже название нормальное придумать не может";

"Вялый, он и голос - вялий";

"А чего он от журналистов бегал? Выйти на пресс-конференцию и потом бегать от обычных вопросов? Банковая текст не написала?"

Перспективы у новой партии "Голос" С. Вакарчука есть, они вполне отвечают запросу общества на качественное существенное обновление политических элит профессионалами с достойной репутацией, способных на реальные изменения, а не на популистские обещания всем всего";

"О деньгах от малого и среднего бизнеса не очень правдиво получилось, на мой взгляд".

Вакарчук рассказал о деньгах на выборы (скрин: twitter.com)

К слову, уже появились первые рейтинги партий после президентских выборов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук зарегистрировал новую страницу в Instagram и записал первое видеообращение к поклонникам.

А также писали о том, что стало известно, кто станет главой предвыборного штаба у Святослава Вакарчука.