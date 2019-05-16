Вакарчук представив свою команду: хто ці люди

Вакарчук йде на вибори в Раду з "кіборгом", лікарем і активістами
Святослав Вакарчук презентував членів команди новоствореної партії "Голос", з якими лідер групи "Океан Ельзи" піде на вибори у Верховну Раду, що відбудуться 27 жовтня 2019 року.
За словами артиста і громадського діяча, партію "Голос" очолить екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко.
Юлія закінчила "Києво-Могилянську Академію" і Міжнародний Інститут Менеджменту. Зараз займається антикорупційної і економічною діяльністю, займає високі посади в Київській школі економіки і Центрі економічної стратегії.
Юлія Клименко (фото: facebook.com/Klymenko.me)
Ярослав Юрчишин. Колишній глава Transparency International Ukraine в партії "Голос" буде відповідати за антикорупційне спрямування. Він народився у Львові, закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, а також, як і Юлія Клименко, "Києво-Могилянську Академію". У 2016-2017 роках був членом Ради громадського контролю при НАБУ.
Ярослав Юрчишин (фото: wikipedia.org)
Також в команду Вакарчука увійшли:
Юрій Соколов (фото: wikipedia.org)
Андрій Шараскін (фото: facebook.com/AndriySharaskin)
Соломія Бобровська (фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)
При цьому 16 травня Вакарчук зазначив, що "це не перша п'ятірка списку".
"Але я обіцяю, що з'їзд партії "Голос" затвердить список", - уточнив артист.
До речі, вже з'явилися перші рейтинги партій після президентських виборів.