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Вакарчук йде на вибори зі своєю партією

Новини » Вибори 2019    16.05.2019 - 11:23
Вакарчук йде на вибори зі своєю партією
Фото: Святослав Вакачрук (РБК-Україна")

Співак повертається в політику

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представив партію "Голос", з якою він піде на парламентські вибори в жовтні 2019 року. Презентація відбувається на Старокиївській горі, передає кореспондент РБК-Україна.

У своєму виступі на оглядовому майданчику біля Історичного музею Вакарчук зазначив, що саме у Верховної ради є можливість запустити в Україні справжні зміни.

"У мене для вас хороші новини. Сьогодні ми створюємо нову партію. Партію "Голос". З вашою допомогою я поведу "Голос" на вибори", - сказав Вакарчук.

Серед членів нової партії: Юлія Клименко, екс - заступниця міністра економіки, Ярослав Юрчишин , громадський активіст та екс - голова правління антикорупційної організації Transparency International Україна, Юрій Соколов, доктор медичних наук, Андрій Шараскін (кіборг "Богема"), актор, режисер та командир роти, яка захищала Донецький аеропорт, Соломія Бобровська, громадська активістка, волонтерка, в.о. голови Одеської ОДА у 2016 - 2017 роках .

 

Зараз партія перебуває у процесі реєстрації.

Відзначимо, Святослав Вакарчук не брав участі в президентських виборах, хоча соцопитування давали йому значний відсоток підтримки.

Директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що якщо б Володимир Зеленський йшов на вибори одночасно з Вакарчуком, вони б значною мірою ділили один і той же електорат, хоча у Зеленського він все ж зміщений на південь і схід, а у Вакарчука -в центр і на захід.

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