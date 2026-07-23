Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries
Воронеж находится под массированной атакой беспилотников. По данным мониторинговых каналов, одной из возможных целей мог стать логистический хаб Wildberries.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
В городе раздалась серия взрывов.
По данным российских мониторинговых каналов, среди вероятных целей - состав Wildberries.
Из-за предварительных ударов по этому объекту компания уже приостановила работу склада ночью - с 00:00 до 06:00 складская деятельность не осуществляется.
В ночь на 22 июля ВСУ уже второй раз за неделю атаковали склады Wildberries - в Краснодаре и Невинномыске. А в ночь на 18 июля удар понес два крупнейших состава компании - в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.
Напомним, последствия этих ударов уже видны даже из космоса - появились первые спутниковые снимки пожаров на складах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске.
В ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Краснодаре – после попадания на территории вспыхнул масштабный пожар. Уже утром дроны поразили еще один крупный логистический центр компании - в Невинномыске Ставропольского края, где также возник масштабный пожар.