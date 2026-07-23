ua en ru
Чт, 23 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries

05:03 23.07.2026 Чт
1 мин
Компания уже успела изменить график работы из-за предварительных ударов
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали Воронеж, среди возможных целей снова Wildberries Фото: пожар снова виден издалека (росСМИ)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Воронеж находится под массированной атакой беспилотников. По данным мониторинговых каналов, одной из возможных целей мог стать логистический хаб Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

В городе раздалась серия взрывов.

По данным российских мониторинговых каналов, среди вероятных целей - состав Wildberries.

Из-за предварительных ударов по этому объекту компания уже приостановила работу склада ночью - с 00:00 до 06:00 складская деятельность не осуществляется.

В ночь на 22 июля ВСУ уже второй раз за неделю атаковали склады Wildberries - в Краснодаре и Невинномыске. А в ночь на 18 июля удар понес два крупнейших состава компании - в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске.

Напомним, последствия этих ударов уже видны даже из космоса - появились первые спутниковые снимки пожаров на складах Wildberries в Краснодаре и Невинномыске.

В ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Краснодаре – после попадания на территории вспыхнул масштабный пожар. Уже утром дроны поразили еще один крупный логистический центр компании - в Невинномыске Ставропольского края, где также возник масштабный пожар.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Воронеж Дрони Война в Украине
Новости
Трамп одобрил ядерное соглашение с Эр-Риядом: появится ли у саудитов бомба
Трамп одобрил ядерное соглашение с Эр-Риядом: появится ли у саудитов бомба
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову