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Вакарчук йде в політику: стало відомо, хто очолив його штаб

STYLERЖиття    08.05.2019 - 19:32
Вакарчук йде в політику: стало відомо, хто очолив його штаб
Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Вакарчук вже обрав главу штабу і веде переговори

Святослав Вакарчук, лідер групи "Океан Єльзи" збирається йти на парламентські вибори в 2019 році. І хоча офіційно він оголосить про це тільки 16 травня, виданню "НВ" вдалося дізнатися, де розмістився штаб Вакарчука, і хто його очолив.

Повідомляється, що передвиборний штаб Святослава Вакарчука розмістився по сусідству зі штабом прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у бізнес-центрі Horizon. Варто зазначити, що там знаходиться офіс українського музиканта.

Вакарчук йде в політику: стало відомо, хто очолив його штаб

Святослав Вакарчук (facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

Головою штабу стала екс-заступник міністра економіки Юлія Клименко. Коментарі для преси Святослав Вакарчук досі не дає, але повідомив виданню "НВ", що не збирається очолювати виборчий список "БПП-Солідарність".

Вакарчук йде в політику: стало відомо, хто очолив його штаб

Юлія Клименко (facebook.com/Юлія Клименко)

Також відомо, що Святослав Вакарчук веде переговори з відомими медіаперсонами, лідерами думок, щоб вони увійшли в його політсилу, яка зараз знаходиться в стадії формування.

Крім того, невеликі політпроекти сподіваються, що зможуть об'єднається зі Святославом Вакарчуком після того, як він публічно оголосить про свої наміри. Мова йде про проект "Дій з нами" в який входить Мустафа Найєм, Олексій Мушак, Світлана Заліщук і творець Національної поліції Сергій Блажевич.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Святослав Вакарчук зібрався йти на парламентські вибори в 2019 році.

А також ми писали про те, що Вакарчук зробив важливу заяву про політичні плани.

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