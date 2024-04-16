Чайлдфри и не только: 8 украинских звезд, у которых еще нет детей
Личная жизнь звезд всегда привлекает особое внимание общественности. А рождение звездного наследника, как правило, вызывает дополнительный интерес у поклонников. Однако те селебрити, которые не спешат принять на себя роль папы или мамы, интересуют не меньше.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских знаменитостях, у которых еще нет детей, или которые вообще не планируют их рожать.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-проект "Экзамен", "Бацман", подкаст Дианы Глостер,
Настя Каменских
Многие поклонники Насти Каменских часто интересуются у нее, когда она и Потап станут родителями. Практически на каждом фото певицы фанаты ищут признаки беременности.
В одном из своих интервью артистка поделилась своими мыслями о будущем материнстве, заявив, что ребенок сам почувствует, когда наступит время для его появления в ее жизни.
Настя Каменских с Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)
Надя Дорофеева
33-летней певице Наде Дорофеевой неоднократно приписывали беременность. Однако ни в браке с Владимиром Дантесом, ни с Михаилом Кацурин пополнения не было.
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Леся Никитюк
Телеведущая программы "Хто зверху" предпочитает не обсуждать свою личную жизнь даже в откровенных интервью. На данный момент у Леси нет стабильных отношений.
О детях звезда тоже говорит неохотно, хотя часто проводит время со своими племянниками.
Несколько лет назад Никитюк встречалась с мужчиной, имя которого она не раскрывает. Они даже подумывали о браке, но в последний момент решили разойтись.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Руслана
50-летняя исполнительница уже 28 лет состоит в браке с Александром Ксенофонтовым, однако у супругов до сих пор нет детей.
Несмотря на это, они откровенно говорят о своем желании стать родителями. Сейчас у них стоит проблема из-за истощенного состояния организма Русланы. Однако рождение ребенка остается для них основной мечтой и целью.
Руслана (фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko)
Рамина Эсхакзай
Ранее интервьюер неоднократно говорила о том, что она чайлдфри и не хочет рожать.
Рамина убеждена, что становиться мамой женщина только тогда, когда действительно этого желает.
А недавно блогерша заявила, что уже серьезно задумывается над тем, чтобы взять ребенка под опеку.
Рамина Эсхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Злата Огневич
Ранее 37-летняя певица Злата Огневич полностью посвятила себя карьере, поэтому у нее не было много времени на личную жизнь и детей.
Теперь она готова к созданию семьи, ей просто нужно встретить свою вторую половинку.
Огневич раздражают постоянные вопросы от фанатов, вроде "Почему она все еще незамужем?" и "Почему у нее нет детей?". По ее мнению, все приходит в свое время.
Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Андрей Данилко
50-летний артист никогда не был женат и у него нет детей. В прошлом году Данилко признался в интервью, что больше не надеется на создание семьи и принял свой холостяцкий статус.
Некоторое время ему приписывали роман с "мамой" Верки Сердючки Инной Билоконь, но она замужем.
Сам Андрей не раз шутил на эту тему, утверждая, что "женат на сцене".
Андрей Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)
Тарас Цымбалюк
Секс-символ украинского кино Тарас Цымбалюк тоже еще не обзавелся потомками. Он живет со своей любимой девушкой Светланой и, по всей вероятности, все идет к свадьбе.
Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Ранее мы писали об украинских звездах, которые рано стали родителями.
Также мы рассказывали о 5 украинских звездных парах, которые развелись вскоре после свадьбы.